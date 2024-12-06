Prima simulare județeană a examenului de Evaluare Națională pentru elevii claselor a VIII-a din județul Botoșani!

Săptămâna viitoare, în zilele de 11 și 12 decembrie 2024, elevii din clasele a VIII-a vor participa la prima simulare județeană a examenului de Evaluare Națională 2025.

La nivelul județului Botoșani, simularea se va organiza în 104 unități de învățământ și va implica participarea a 2781 de elevi din învățământul de masă.

Simulările județene au fost stabilite încă de la începutul anului școlar 2024-2025, conform Planului managerial al inspectorului școlar general și au ca obiectiv principal familiarizarea elevilor cu rigorile unui examen real, dar și optimizarea rezultatelor obținute de către elevii din Botoșani la finalul studiilor gimnaziale.

Simulările județene ale examenului de Evaluare Națională se desfășoară în baza unei proceduri elaborate la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani și transmisă tuturor unităților de învățământ.

Probele scrise încep la ora 9,00, pentru elevii care învață de dimineață, și la ora 14,00, pentru elevii din schimbul al II-lea. Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de 120 de minute și începe după completarea casetei de identificare.

„Subiectele sunt elaborate în cadrul unor comisii de specialitate, constituite la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, pe baza conținuturilor/ competențelor asociate acestora, studiate până în momentul desfășurării simulării, conform programelor de examen aprobate de Ministerul Educației. Subiectele și baremele se vor publica în fiecare zi, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.” a declarat Bogdan Gheorghe SURUCIUC, inspector școlar general.

Evaluarea lucrărilor se va realiza de către profesorii din unitățile de învățământ, iar rezultatele vor fi comunicate individual până în data de 10 ianuarie 2025.

Notele nu se trec în catalog decât la solicitarea scrisă a părintelui.

Rezultatele obținute se vor analiza, la nivelul fiecărei unități de învățământ, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri de intervenție pentru îmbunătățirea rezultatelor la examenul din vară.