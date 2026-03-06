Primăria a scos la licitație șantierul cu sensuri unice și tramvai la bordură, din jurul Palatului

Primăria din Iași a lansat joi licitația pentru un proiect care va schimba radical circulația în zona centrală, în jurul Palatul Culturii din Iași. Planul municipalității prevede crearea unui inel rutier cu sens unic, însoțit de modernizarea și extinderea liniilor de tramvai.

Valoarea estimată a contractului este de 95 milioane lei (fără TVA), iar ofertele vor fi deschise la mijlocul lunii aprilie. Durata lucrărilor este estimată la 18 luni de la desemnarea constructorului. Procedura a fost lansată sub clauză suspensivă, ceea ce înseamnă că semnarea contractului depinde de obținerea finanțării europene prin Programul Regional Nord‑Est 2021–2027. Dacă finanțarea nu va fi obținută, licitația va fi anulată.

Proiectul prevede introducerea unui sistem de circulație în sens unic pe două artere importante: Strada Palat – sens de coborâre spre Podu Roș, Strada Sfântul Lazăr – sens de urcare spre centru. Pe aceste artere vor fi amplasate linii de tramvai la bordură, iar transportul public va beneficia de benzi dedicate de 3,5 metri lățime.

Contractul include reabilitarea a aproximativ 1,67 km de cale simplă de rulare pe traseul str. Panu – str. Palat – Podu Roș și realizarea a circa 1,07 km de cale nouă pe ruta Podu Roș – Sf. Lazăr – str. Panu.

Va fi utilizată o soluție modernă cu șină tip grooved (cu canal) montată în dale elastice de amortizare, care reduce zgomotul și vibrațiile și poate asigura o durată de viață de peste 30 de ani.

Semaforizare inteligentă și transport digitalizat

Modernizarea include și componente de transport inteligent (ITS): semaforizare adaptivă care oferă prioritate tramvaielor în intersecții („green wave” pentru transportul public), panouri digitale în stații cu timpul de așteptare în timp real, sistem CCTV integrat pentru monitorizarea traficului și siguranța pasagerilor

De asemenea, vor fi instalați stâlpi multifuncționali care vor susține atât linia de contact a tramvaielor, cât și iluminat public LED cu telegestiune.

Municipalitatea susține că proiectul este necesar din cauza stării avansate de degradare a infrastructurii actuale - șine cu microfisuri și exfolieri, tasări ale stratului support, zgomot și vibrații care afectează clădirile din zonă, multe dintre ele monumente istorice.

În plus, rețeaua electrică actuală produce pierderi de energie estimate la 15–20%, ceea ce crește costurile de operare și amprenta de carbon a transportului public. Carmen DEACONU