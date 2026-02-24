* executorii au pus sub sechestru dispensarul medical, cabinetul stomatologic și alte imobile aflate în proprietatea privată a Consiliului Local * mai mult, există suspiciuni că nici sediul primăriei nu ar face parte din domeniul public, ceea ce ar putea deschide calea unei situații extreme: primăria însăși scoasă la vânzare

Compania SC Caise Naturale SRL a obținut o finanțare europeană de 1,2 milioane de euro pentru construirea unui depozit modern de fructe în comuna Bălțați, investiție care ar fi putut transforma radical economia locală. Proiectul însă nu a mai fost realizat, după ce autoritățile locale au refuzat eliberarea certificatului de urbanism necesar. Primarul Vasile Aștefanei, acuzat că refuzul administrației de a emite documentele necesare a dus direct la pierderea finanțării europene și, implicit, la executarea silită care a urmat, susține că nu a făcut altceva decât să respecte legea.

Asta se întâmpla în urmă cu mai mulți ani, timp în care procesele s-au înlănțuit iar, în cele din urmă, instanța a dictat o sentință devastatoare pentru administrația locală: despăgubiri de 1,2 milioane de euro — o sumă uriașă pentru bugetul unei comune rurale.

Luna aceasta, executorii judecătorești au intrat în acțiune și au început lichidarea bunurilor primăriei.

Autoturismele instituției — inclusiv o Dacia Spring și un Ford Kuga folosit de primar — au fost scoase la licitație, alături de tractoare, remorci și un buldoexcavator. În total, s-au recuperat aproximativ 80.000 de euro, o sumă infimă raportată la prejudiciul stabilit de instanță.

Executorii au pus sub sechestru dispensarul medical, cabinetul stomatologic și alte imobile aflate în proprietatea privată a Consiliului Local. Mai mult, există suspiciuni că nici sediul primăriei nu ar face parte din domeniul public, ceea ce ar putea deschide calea unei situații extreme: primăria însăși scoasă la vânzare.

Localnicii privesc neputincioși cum instituțiile care asigurau servicii esențiale riscă să dispară. Dacă executarea silită continuă în același ritm, funcționarea administrației locale ar putea fi grav afectată.

Cazul ridică întrebări grave despre modul în care deciziile administrative pot genera consecințe financiare uriașe și despre vulnerabilitatea comunelor mici în fața unor litigii pierdute în instanță. Daniel BACIU