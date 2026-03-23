Primăria Iași a modificat documentația pentru licitația privind retehnologizarea CET I, după ce nicio firmă nu a depus o ofertă

La începutul lunii martie 2026, Primăria Iași a reluat licitația privind retehnologizarea CET I, deoarece nicio firmă nu a depus vreo ofertă oficială. Prima procedură a fost anulată la mijlocul lunii februarie 2026. Deși au existat 5 firme interesate de acest proiect, acestea au cerut documentația, însă la final nu au mai depus ofertă. Acum, primăria a făcut modificări în caietul de sarcini, în speranța că vor atrage mai multe firme.

Primăria a modificat caietul de sarcini al licitației pentru CET I Iași CET I Iași are o valoare de 117 milioane de lei, iar procedura de licitație se va finaliza pe 16 aprilie 2026. Totuși, pentru a atrage mai multe firme care ar putea fi interesate, primăria a făcut câteva modificări la documentație. Astfel, dacă în primă fază era acceptat doar un anumit tip de echipament, acum sunt acceptate până la 4 tipuri de echipamente. În acest mod, ar ușura munca firmelor de a procura tehnologia necesară. Între timp, la procedura pentru modernizarea , firma Loial Impex SRL Suceava a depus o ofertă, împreună cu alte societăți, urmând ulterior să fie analizată. „La CET I am mărit plaja posibilităților de a aduce echipamente. Astfel, de la un singur tip de echipament acceptat, sunt acceptate, acum, să fie aduse 4 tipuri de echipamente, ca să avem cât mai multe oferte. La CET II au fost aceleași condiții ca la CET I, însă s-a depus ofertă. Eu cred că a fost și o chestiune de comunicare, care i-ar fi făcut pe cei care au depus la CET II să nu depună și la CET I. Așteptăm acum să vedem ce oferte primim la noua licitație", a declarat Mihai Chirica, primarul municipiului Iași. Ce lucrări sunt propuse

Noua centrală va utiliza doar gaze naturale și va produce agent termic și energie electrică pentru orașul Iași. Capacitatea termică va fi de cel puțin 21 MW. În prima etapă, va fi construită o clădire tehnică pentru noile echipamente de cogenerare, unde vor fi instalate modulele CHP cu motoare, generatoare și sistemele auxiliare. De asemenea, vor fi montate transformatoarele, instalațiile de medie tensiune, iar centrala va fi racordată la rețeaua de termoficare. Astfel, va fi creată, oarecum, o nouă centrală în curtea celei vechi pentru producerea de energie și agent termic.

În proiect mai sunt prevăzute și realizarea conexiunilor la rețeaua de gaze naturale, alimentarea cu energie electrică și apă industrială. Va fi montat și un sistem de ultimă generație pentru control și monitorizarea activității în timp real. În timpul lucrărilor, vor fi relocate conducte și cabluri existente, iar sistemele de drenaj și colectare a apelor vor fi modernizate. În total, vor fi instalate 6 motoare termice, alimentate cu gaz, care însă, pe viitor, vor putea funcționa și cu amestecuri de hidrogen. Atât la CET I, dar mai ales la CET II, sistemele actuale sunt prea învechite și nu mai sunt eficiente pentru producția de căldură și energie electrică. Licitația de la CET I Iași va fi finalizată în luna aprilie, iar acum primăria speră că va primi, în cele din urmă, o ofertă valabilă