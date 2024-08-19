Primăria Iași, grăbită să scoată din oraș autovehiculele poluante

* până acum, la Iași, în cadrul Programelor „Rabla Local” și „Rabla Plus” s-au înscris 1.042 de proprietari de autovehicule cu norma de poluare Euro 3 sau mai mică * 594 de persoane au depus ulterior cererile de finanțare și documentația aferentă pentru primirea bonificației în vederea achiziționării unui autovehicul nou * în urma verificării dosarelor de către comisia de analiză constituită la nivelul Primăriei Municipiului Iași au fost acceptate în final 510 dosare, alte 84 de dosare fiind respinse întrucât nu îndeplineau cerințele ghidului de finanțare

Primăria Municipiului Iași (PMI) a fost printre primele instituții publice care a aderat la Programul privind casarea autovehiculelor uzate (cunoscut ca „Rabla local” și ulterior ca „Rabla Plus”), lansat în urmă cu doi ani de Ministerul Mediului, Apelor Și Pădurilor prin Administrația Fondului Pentru Mediu (AFM). Peste 500 de autovehicule cu norme de poluare care nu corespund normativelor Uniunii Europene, respectiv cu o vechime mai mare de 15 ani și cu norma de poluare Euro 3 şi/sau mai mică se preconizează a fi scoase din circulaţíe în municipiul Iaşi prin intermediul Programelor „Rabla Local” și „Rabla Plus”, proprietarii acestora urmând să primească, potrivit legii, un simulent financiar în vederea achiziționării unei noi mașini.

Potrivit legii, casarea autovehiculelor și implicit radierea acestora din circulaţie nu se poate face decât după semnarea contractelor de finanțare încheiate cu Primăria, urmând ca plata stimulentului financiar să se facă după transmiterea adeverinței de dezmembrare și a dovezii radierii din circulație a mașinii.

În cadrul „Rabla Local”, din suma de 3.000 de lei de care au beneficiat proprietarii autovehiculelor înscrise în program. 600 de lei au provenit din fondurile proprii ale Primăriei Municipiului Iași iar restul de 2.400 de lei de la Administrația fondului pentru Mediu. Situația dosarelor acceptate în Programul „Rabla Local” în Iași este comparabilă cu cea din Timișoara (513 dosare acceptate), dar net superioară față de Oradea (230), Suceava (183) sau Galați (139).

Potrivit datelor oficiale, în prezent, în Iași sunt înmatriculate 136.042 de autovehicule, dintre care 21.012 sunt non-Euro, 251 sunt cu norma Euro 1, 11.733 Euro 2, 20.821 Euro 3, 43.378 Euro 4, 20.585 Euro 5, 18.762 Euro 6, 2.405 hibride și 423 electrice.

Încep înscrierile pentru o nouă etapă a programului „Rabla Plus”

Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) lansează luni, 19 august, la ora 10, o nouă sesiune de înscriere pentru persoanele fizice, persoanele juridice, unitățile administrativ-teritoriale și instituțiile publice pentru Programului „Rabla Plus”. Potrivit reprezentanților AFM, pentru înscrierea în program, persoanele fizice se pot adresa producătorilor validați, în vederea îndeplinirii formalităților de înscriere, în timp ce persoane juridice pot încărca documentele necesare înscrierii în aplicația informatică pusă la dispoziție de inițiatorii programului, în limita sumelor alocate.

Sumele alocate pentru cea de-a III-a etapă de înscrieri în cadrul Programului „Rabla Plus” sunt următoarele: persoane fizice (19 august – 25 noiembrie 2024) – 100 milioane de lei, persoane juridice (19 august – 19 septembrie 2024) – 100 de milioane de lei, UAT-uri și instituții publice – 100 milioane de lei. „În cadrul Programului Rabla Plus, solicitantul beneficiază de ecotichet la achiziţionarea unui autovehicul nou în schimbul predării spre casare a cel puţin unui autovehicul uzat. Se pot preda spre casare maximum două autovehicule uzate. Cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, este de: 25.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta, 13.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP și respectiv 13.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice. Ecotichetul se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depășește suma de 70.000 euro, cu TVA inclus”, precizează reprezentanții Administrației Fondului de Mediu.

De remarcat că, în ceea ce privește instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale, în cadrul celei de-a treia etape a Programului „Rabla Plus”, acestea vor beneficia de un ecootichet în cuantum de 120.000 de lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, nefiind însă obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.

Edi MACRI