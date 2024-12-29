Primăria Municipiului Iași va fi închisă mai multe zile de sărbători Iată programul complet

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, majoritatea instituțiilor publice din Iași vor avea un program diferit față de cel din restul anului. În acest sens, reprezentanții municipalității au anunțat schimbările programului de lucru din următoarea perioadă.



Primăria Municipiului Iași va fi închisă în perioada sărbătorilor de iarnă

Primăria Municipiului Iași nu va lucra câteva zile în perioada sărbătorilor de iarnă, potrivit legii, dar va asigura permanența, alături de instituțiile și companiile municipale.

Programul este următorul: în perioada 25 – 29 decembrie 2024 nu se lucrează, în perioada 30 – 31 decembrie 2024 programul de lucru cu publicul este normal, în perioada 1 – 7 ianuarie 2025 nu se lucrează.

„În zilele de 30 și 31 decembrie 2024 și începând cu data de 8 ianuarie 2025, municipalitatea va reveni la program normal, iar Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale va încasa toate impozitele, taxele, contribuţiile şi alte sume datorate bugetului local, inclusiv cele aferente anului 2025, de luni până vineri, între orele 08:30 și 16:30, cu excepţia zilei de joi, când programul este între orele 08:30 și 18:30. Începând cu data de 2 ianuarie 2025, Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale va putea accepta plăți online! Precizăm că pentru plata integrală, până la data de 31 martie 2025, inclusiv a impozitului / taxei pe clădiri, a impozitului / taxei pe teren și a impozitului pe mijloacele de transport se acordă o bonificație de 10%. Plata impozitelor şi taxelor locale se poate efectua și online (prin Sistemul Naţional Electronic de Plată Online ghiseul.ro sau prin secțiunea eTAX, de pe site-ul Municipiului Iaşi (https://www.primaria-iasi.ro)”, au transmis reprezentanții Primăriei Iași.



Vor fi instituții din cadrul Primăriei Municipiului Iași care, în această perioadă, vor asigura permanența și la care ieșenii pot suna pentru a sesiza problemele întâmpinate. Astfel, pentru problemele legate de starea drumurilor din municipiu se pot face sesizări la numărul de telefon al SC Citadin SA: 0232.236.000. Pentru eventualele probleme legate de salubritate este disponibil numărul de telefon 0232.270.223 al SC Salubris SA. Și SC Servicii Publice SA are program de permanență, iar eventualele probleme pot fi sesizate la numărul de telefon 0232.267.392.

Eventualele probleme legate de circulația mijloacelor de transport public pot fi sesizate la numerele de telefon ale SC Compania de Transport Public SA 0232.267.772 și 0800.110.427, pe pagina de internet a companiei http://sctpiasi.ro și pagina de Facebook https://www.facebook.com/ctpiasi. Dispeceratul Poliţiei Locale poate fi contactat la numărul de telefon 0232.232.099, la sediul din str. Bucium, nr. 30, sau prin e-mail, la adresa: politialocalais@yahoo.com. SC Termo-Service SA poate fi contactată la numerele de telefon 0232.935 (pentru intervenții în sistemul centralizat de încălzire), 0232.212.230 sau 0332.441.918.



Astfel, Primăria Municipiului Iași va fi închisă pe perioada sărbătorilor de iarnă, conform programului publicat. Însă, mai multe instituții din cadrul administrației publice locale vor oferi permanență, iar ieșenii pot apela la numerele de telefon de mai sus, în cazul unor probleme întâmpinate în municipiu.