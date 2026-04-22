Primăria, obligată să plătească mai mult pentru Pasajul Socola

* valoarea totală a proiectului sare de la 51,7 milioane lei la 63,95 milioane lei cu TVA, componenta de construcții și montaj depășind 51,5 milioane lei * este o majorare de proporții, într-un proiect care nici măcar nu a trecut de 10% stadiu fizic de execuție * contribuția municipiului Iași urcă de la 14,4 milioane lei la peste 26,6 milioane lei, generată de creșterea TVA-ului, ajustările de prețuri și noile reguli impuse de Guvern

Pasajul Socola, arteră vitală pentru traficul orașului, devine scena unei majorări spectaculoase de costuri.

Într-un nou proiect de hotărâre, autoritățile locale propun modificarea și completarea HCL nr. 253/2023 pentru obiectivul „Reparații capitale infrastructură pasaj superior Socola”, finanțat prin Programul național Anghel Saligny. La prima vedere, o simplă actualizare tehnică. În realitate însă, este vorba despre o creștere masivă a valorilor, care schimbă complet dimensiunea investiției.

Valoarea totală a proiectului sare de la 51,7 milioane lei la 63,95 milioane lei cu TVA. Iar componenta de construcții și montaj urcă și ea abrupt, depășind 51,5 milioane lei. Practic, vorbim despre o majorare de proporții, într-un proiect care nici măcar nu a trecut de 10% stadiu fizic de execuție.

Lovitura cea mai dură vine însă pe partea de cofinanțare locală. Contribuția Municipiului Iași explodează de la 14,4 milioane lei la peste 26,6 milioane lei! O dublare aproape brutală, generată de creșterea TVA-ului, ajustările de prețuri și noile reguli impuse de Guvern.

Iar povestea nu se oprește aici. Prin noile reglementări adoptate de Executiv, inclusiv OUG 87/2025, administrațiile locale sunt obligate să vină cu 20% cofinanțare suplimentară pentru lucrările din 2026. În cazul pasajului Socola, asta înseamnă încă aproape 4,8 milioane lei care trebuie găsiți în bugetul local.

Un proiect în întârziere, cu costuri în creștere

Deși contractul de finanțare este semnat încă din 2023, iar lucrările sunt în desfășurare, progresul este de doar 9,8%. Între timp, realitatea economică a schimbat complet datele problemei: creșteri de prețuri, majorări de taxe, ajustări contractuale – toate transformând un proiect inițial într-unul mult mai scump și mai dificil de gestionat.

Toate aceste modificări trebuie acum validate de aleșii locali. Este necesară, practic, nu doar continuarea lucrărilor, ci și asumarea unui efort bugetar semnificativ într-un context economic complicat. Carmen DEACONU