Primăria Răducăneni oferă peste 125 de mii de euro celui care scapă comuna de maidanezi

* potrivit estimărilor, aproximativ 150 de câini fără stăpân vor fi capturați anual de pe străzi, din parcuri, de pe lângă școli sau instituții publice * cel care va câștiga licitația va avea atribuții extinse: capturarea câinilor fără stăpân, cazarea acestora în adăposturi și asigurarea hranei, examinare medicală, deparazitare și vaccinare, microcipare și înregistrare oficială, sterilizare pentru prevenirea înmulțirii necontrolate, transport și, în cazuri extreme, eutanasiere și neutralizare

Situația câinilor fără stăpân scapă de sub control în comuna Răducăneni, iar autoritățile locale au decis să intervină. După luni întregi de presiune din partea cetățenilor și temeri tot mai mari privind siguranța publică, Primăria a scos la licitație un contract crucial: gestionarea completă a câinilor fără stăpân prin concesionarea serviciului special înființat. Prețul oferit: oferă 637.500 lei (peste 125.000 de euro).

Decizia vine în urma unei hotărâri adoptate anul trecut și marchează un moment de cotitură: lupta împotriva fenomenului devine oficială și organizată.

150 de câini pe an. Măsuri controversate: de la capturare la eutanasiere

Potrivit estimărilor, aproximativ 150 de câini fără stăpân vor fi capturați anual de pe străzi, din parcuri, de pe lângă școli sau instituții publice. Practic, nicio zonă nu scapă – de la alei și cartiere până la maluri de apă, toate intră în aria de intervenție.

Pentru mulți locuitori, această măsură vine ca o gură de aer, în contextul în care incidentele cu animale agresive și haitele de câini au devenit o realitate tot mai apăsătoare.

Planul este unul complex și, pe alocuri, controversat. Operatorul care va câștiga licitația va avea atribuții extinse: capturarea câinilor fără stăpân, cazarea acestora în adăposturi și asigurarea hranei, examinare medicală, deparazitare și vaccinare, microcipare și înregistrare oficială, sterilizare pentru prevenirea înmulțirii necontrolate, transport și, în cazuri extreme, eutanasiere și neutralizare.

Durata de cazare este limitată la maximum 14 zile lucrătoare, timp în care se încearcă recuperarea sau adopția animalelor. După acest interval, deciziile pot deveni drastice.

Autoritățile justifică intervenția printr-o serie de riscuri majore: creșterea numărului de câini abandonați, pericolul atacurilor asupra oamenilor, răspândirea bolilor, inclusiv rabia, degradarea mediului și disconfortul comunității.

În același timp, proiectul promite și beneficii pe termen lung: reducerea abandonului, responsabilizarea proprietarilor și crearea unui sistem controlat și predictibil.

Chiar dacă mulți locuitori cer măsuri ferme, implementarea acestui sistem ar putea stârni reacții puternice din partea organizațiilor pentru protecția animalelor. Eutanasierea rămâne un subiect sensibil, iar echilibrul între siguranța publică și drepturile animalelor va fi atent monitorizat. Carmen DEACONU