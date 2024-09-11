Primăria se împrumută pentru a trece iarna!

Printr-o dispoziție semnată de primarul Mihai Chirica, consilierii locali au fost convocați miercuri, 11 septembrie, la ora 12, în cadrul unei ședințe extraordinare de îndată pentru aprobarea unui împrumut în valoare de 145 de milioane de lei contractat de municipalitate în vederea achiziționării combustibilului necesar asigurării încălzirii și furnizării apei calde în sezonul rece 2024/2025.

În lipsa unui ajutor din partea Guvernului României, acest împrumut este singura posibilitate pentru ca Primăria Municipiului Iași, în calitate de operator al sistemului de termoficare, să poată furniza energie termică, susține municipalitatea.

La acest sistem centralizat sunt branşate în prezent circa 21.000 de apartamente, 171 agenţi economici și 138 de instituţii publice, din care 81 instituții de învățământ cu 145 clădiri aferente și 10 spitale cu 27 de clădiri aferente. „Această modalitate de susținere a sistemului de termoficare din marile orașe, permisă în prezent prin Ordonanța Guvernului (OG) nr. 33/2024 pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, a fost aplicată și anul trecut de Primăria Municipiului Iași precum și de alte primării din țară”, se precizează în nota de fundamentare care însoțește proiectul de hotărâre supus spre aprobare consilierilor locali.

„În condițiile în care nu vom beneficia de sprijin de la Guvern și până când sistemul de termoficare va fi preluat de un alt operator este esențial ca Primăria să apeleze la acest împrumut pentru a asigura încălzirea și apa caldă pentru cei peste 50.000 de preșcolari și elevi din unitățile de învățământ branșate, pentru miile de angajați și pacienți din spitale, pentru cele peste 21.000 de familii de ieșeni, ca și pentru companiile partenere. Spre deosebire de alte orașe, sistemul de termoficare din municipiul Iași este operațional, dar nu poate funcționa fără gazele naturale pe care le vom cumpăra din acest împrumut din care vom cheltui decât sumele strict necesare. Am speranța că, dincolo de interesele politice, membrii Consiliului Local vor înțelege corect situația și că vor lua decizia rațională de a aproba acest împrumut, în lipsa căruia preșcolarii, elevii, pacienții și familiile de ieșeni vor petrece iarna în frig”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Anul trecut, plenul Consiliului Local (CL) a adoptat o hotărâre asemnătoare, prin care municipalitatea s-a împrumutat cu 200 de milioane de lei pentru asigurarea energiei termice în iarna 2023/2024, din această sumă fiind cheltuiți doar 135 de milioane de lei, restul de 65 de milioane rămânând în conturile Primăriei. Edi MACRI