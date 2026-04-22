Primarul Mihai Chirica, din nou în fața procurorilor

Primarul Iașului, Mihai Chirica, se află din nou în centrul atenției, într-un context care alimentează dezbateri aprinse în spațiul public. După ce ieri a fost achitat în primă instanță în dosarul cunoscut sub numele „Flux”, astăzi edilul s-a prezentat la sediul Direcției Naționale Anticorupție, unde a fost chemat pentru a oferi declarații într-un nou dosar aflat în lucru.

Surse judiciare și locale indică faptul că audierea de la ora 15.00 vizează o anchetă a procurorilor DNA deschisă în 2024, în legătură cu achiziția de cărbune din 2022 și modul de gestionare a rezervelor de stat de păcură destinate CET Holboca.

Deocamdată, ancheta se află în fază de cercetare, iar procurorii încearcă să clarifice o serie de aspecte legate de deciziile administrative și contractele derulate în acea perioadă.

La intrarea în sediul Direcției  Naționale Anticorupție din Iași, Mihai Chirica a refuzat să facă declarații.

Maria STANCU

