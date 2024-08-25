Primii pași spre un nou început. Cum pregătim copiii pentru reîntoarcerea la școală

Suntem la final de august, iar mirosul zilelor lungi de vară începe să se estompeze, lăsând loc unui sentiment de anticipare și ușoară neliniște în aer. Reînceperea școlii este un moment important pentru copii și părinți deopotrivă, un prilej de noi începuturi, dar și de mici provocări. Cum îi pregătim pe cei mici pentru revenirea la școală, după o vacanță lungă și relaxantă?

Planificarea este cheia pentru o tranziție lină de la vacanță la școală. „Începeți prin a stabili o rutină zilnică care să imite programul școlar. Dacă cei mici au stat până târziu în vacanță, este bine să reintroduceți treptat orele de culcare și trezire mai devreme. Acest lucru îi va ajuta să se obișnuiască cu noul ritm înainte ca școala să înceapă cu adevărat”, spune psihoterapeutul ieșean Andra Pavel.

O activitate care le poate face plăcere copiilor și îi poate motiva pentru noul an școlar este achiziționarea de rechizite și haine noi. Lăsați-i să participe activ în alegerea ghiozdanului, a caietelor sau a penarului. Acest lucru le va da un sentiment de control și le va crește entuziasmul. „Când eram acasă, elevă, știam că imediat după 1 august începea pregătirea viitorului an școlar. Dincolo de verificarea stadiului în care erau temele, lecturile (și ce multe erau), mergeam la librărie, împreună cu mama și cu sora mea, pentru a ne cumpăra rechizitele necesare. Ne lua cam tot ce aveam nevoie pentru întreg anul școlar. Era ca un ritual pe care mi-l amintesc cu amănunte și acum și, atenție. Era regula pe care noi am învățat-o, că pentru școală trebuie să te pregătești, inclusiv în această formă. Era regula pe care mama mea o avea, că era responsabilitatea ei să ne asigure tot ce aveam nevoie pentru ca noi să învățăm, iar regula că noi mergem la școală pentru a învăța. Nu se negocia nimic! Ajunse acasă, făceam inventarul fiecărui obiect cumpărat, ne bucuram de ceea ce aveam și urma regula, din nou: trebuia să le așezăm în ordine pentru a le folosi când începea anul școlar”, a scris prof. Liliana Romaniuc, expert educațional și un îndrăgit cadru didactic ieșean pe contul ei de Facebook. Totul începea începea cu 6 săptămâni înainte de a merge efectiv la școală. Acest obicei poate părea nesemnificativ, dar a avut o influență mare în legătură cu modul în care s-a raportat la școală, la muncă, la viață. Mersul la școală trebuie riguros pregătit, iar copiii au nevoie de reguli clare, instrucțiuni chiar, disciplină și însoțire în primul rând prin exemplul părinților. Începerea anului școlar și mersul la școală trebuie să fie marcat în familie prin comunicare, grijă, respect față de profesori, disciplină și reguli pentru învățare, pregătire emoțională și bucurie. Toate acestea contribuie la formarea gramaticilor existențiale și de învățare ale copiilor noștri. „De modul în care ne pregătim copiii pentru școală depind raportarea lui la profesori, la colegi, la sarcini și reguli, la învățare. Nu uitați, școala este despre învățare, în sensul ei cel mai larg: cunoaștere, comportament, caracter. Despre aceste lucruri, primii care trebuie să le vorbească copiilor sunt părinții, apoi să continuăm la școală, coerent și împreună, să punem în practică ceea ce spunem”, a atras atenția prof. Romaniuc. Experții spun că în ultimele săptămâni de vacanță este util să se înceapă o ușoară revizuire a materialului de anul trecut. Jocuri educative, puzzle-uri sau exerciții simple de matematică și citire pot fi integrate în programul zilnic pentru a le reactiva cunoștințele. „În fiecare seară, facem un mic exercițiu de citire sau matematică. Nu durează mult, doar 10-15 minute, dar e suficient să îi readucă în ritmul de școală”, explică Mihai, tatăl unui băiețel de 8 ani.

Pregătirea emoțională

Un aspect adesea trecut cu vederea este pregătirea emoțională. Copiii pot resimți anxietate cu privire la reîntoarcerea la școală, fie că este vorba de teama de necunoscut, dorul de vacanță sau stresul legat de performanțele școlare. Este important să discutați cu ei despre aceste sentimente, să îi ascultați și să le oferiți reasigurări. „Am observat că fiul meu era mai tăcut și îngrijorat în ultimele zile. Am discutat cu el și mi-a spus că îi este teamă să nu aibă prea multe teme și să nu se descurce la matematică. I-am explicat că e normal să aibă emoții, dar că vom trece împreună prin toate provocările. Acum pare mai liniștit”, povestește Ioana, mama Emiliei, o fetiță în clasa a III-a.

Un spațiu de studiu bine organizat poate face minuni pentru concentrarea și productivitatea copiilor. „Asigurați-vă că au un loc liniștit și bine iluminat, unde să își poată face temele. Eliminați distragerile și încercați să păstrați ordinea pe birou”, a atras atenția Alina Sava, cadru didactic.

Pregătirea pentru reînceperea școlii nu înseamnă doar achiziționarea de rechizite și revenirea la o rutină de somn. Este un proces complex care implică pregătirea fizică, intelectuală și emoțională a copilului. Cu puțină planificare și multă răbdare, începutul noului an școlar poate deveni o experiență plăcută și motivantă pentru întreaga familie.

Maura ANGHEL