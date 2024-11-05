Profesor din Neamț, acuzat de corupere sexuală a unui minor

Un profesor de muzică din comuna nemțeană Răucești a fost reținut pentru 24 de ore, urmând ca, astăzi, să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Cadrul didactic, în vârstă de 49 de ani, este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de corupere sexuală a minorilor și racolarea acestora în scopuri sexuale. Polițiștii din județul Neamț, sub coordonarea procurorilor, au efectuat ieri percheziții la locuința acestuia.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Neamț, Ramona Ciofu: ”Bărbatul în cauză, cadru didactic, este cercetat de polițiști sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de corupere sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, în formă continuată. În urma percheziției domiciliare, polițiști au descoperit și ridicat mai multe mijloace de probă de interes în prezenta cauză. Față de bărbat a fost dispusă reținerea pentru 24h, urmând ca la data de 5 noiembrie, acesta să fie prezentat instanței de judecată cu propunere de luare a unei măsuri preventive. Polițiștii fac apel la orice persoană, posibilă victimă a cadrului didactic, să sesizeze Inspectoratul de Poliție Județean Neamț sau cea mai apropiată unitate de poliție”.

Sesizarea la poliţie a fost făcută de tatăl unui minor în vârstă de 14 ani, care a reclamat că profesorul l-ar fi chemat pe elev la domiciliul său pentru a întreţine relaţii sexuale.

Conducerea Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ a hotărât să îl suspende pe profesorul de muzică de la catedră, pe perioada derulării cercetărilor.