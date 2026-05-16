Un profesor de la Liceul „Ion Mincu” din municipiul Vaslui, fost inspector școlar, este cercetat într-un dosar de agresiune sexuală asupra unui minor, după ce ar fi atins în mod nepotrivit o elevă în vârstă de 15 ani, pe holurile unității de învățământ. Cadrul didactic a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior a fost plasat sub control judiciar. Informația a fost transmisă de Agerpres și preluată de mai multe publicații, inclusiv Radio Iași și G4Media.

Incidentul ar fi avut loc în incinta liceului, iar eleva a sunat la 112 pentru a anunța cele întâmplate. După sesizare, profesorul a fost audiat, apoi reținut. Procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vaslui a cerut arestarea preventivă a acestuia, însă instanța a respins propunerea și a dispus o măsură mai ușoară, respectiv controlul judiciar.

Instanța a respins arestarea preventivă

Potrivit deciziei Judecătoriei Vaslui, propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui a fost respinsă ca nefondată. Instanța a dispus, în schimb, luarea măsurii preventive a controlului judiciar față de inculpatul cercetat pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor.

Hotărârea nu este definitivă, ceea ce înseamnă că poate fi contestată potrivit procedurilor legale. Până la o decizie finală, cazul rămâne în faza de cercetare, iar cadrul didactic beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Profesorul a fost suspendat temporar

Reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vaslui au transmis că profesorul a fost suspendat temporar. Măsura vine în contextul anchetei penale și al gravității acuzațiilor formulate.

Cazul ridică din nou problema siguranței elevilor în școli și a modului în care instituțiile reacționează atunci când există acuzații de comportament abuziv în spațiul educațional. În astfel de situații, procedurile trebuie să protejeze în primul rând minorul, dar și să respecte cadrul legal al anchetei.

Ce înseamnă controlul judiciar

Controlul judiciar este o măsură preventivă prin care o persoană cercetată penal rămâne în libertate, dar are obligații stabilite de instanță. Aceste obligații pot include prezentarea periodică la organele judiciare, interdicția de a lua legătura cu anumite persoane sau restricții privind deplasarea, în funcție de ceea ce decide instanța în fiecare caz.

În dosarul de la Vaslui, măsura a fost dispusă după ce instanța a respins cererea de arestare preventivă. Decizia nu stabilește vinovăția sau nevinovăția profesorului, ci doar regimul în care acesta va fi cercetat în continuare.

Caz sensibil într-o unitate de învățământ

Pentru comunitatea școlară, acuzațiile sunt cu atât mai grave cu cât presupusul incident ar fi avut loc în interiorul unității de învățământ, iar victima este minoră. În asemenea cazuri, autoritățile au obligația de a verifica rapid faptele, de a proteja copilul și de a preveni orice presiune asupra persoanelor implicate.

Specialiștii în protecția copilului recomandă ca minorii care reclamă astfel de situații să fie ascultați în condiții de siguranță, fără expunere publică și fără detalii care le-ar putea afecta identitatea sau starea emoțională. Din acest motiv, numele elevei și alte elemente care ar putea duce la identificarea sa nu trebuie publicate.

Ancheta continuă

Dosarul este instrumentat de autoritățile judiciare din Vaslui, iar profesorul este cercetat pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. În paralel, sistemul educațional trebuie să gestioneze situația administrativ, prin măsuri care să asigure protecția elevilor și funcționarea normală a unității de învățământ.

Până la finalizarea anchetei și pronunțarea unei hotărâri definitive, acuzațiile trebuie tratate cu prudență juridică. Cazul rămâne însă unul de interes public major, pentru că privește siguranța copiilor în școală și responsabilitatea instituțiilor care trebuie să intervină atunci când un elev reclamă. Clara DIMA