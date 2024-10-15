Profesori de la „Octav Băncilă”, în Cipru

* ei au participat la o nouă întâlnire în cadrul unui proiect Erasmus care își propune să reducă părăsirea timpurie a școlii prin cartografierea factorilor de risc, sugerând intervenții și subliniind rolul Inteligenței Artificiale în procesul decizional

În perioada 3-4 octombrie 2024 două cadre didactice de la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” din Iași au vizitat Centrul Emphasys din Nicosia, Cipru, care a găzduit a doua întâlnire transnațională a proiectului Erasmus+ KA2 „STAI – Act before it happens: Preventing and fighting Early Leaving from Education and Training with Artificial Intelligence”.

Proiectul STAI își propune să reducă părăsirea timpurie a școlii prin cartografierea factorilor de risc, sugerând intervenții și subliniind rolul Inteligenței Artificiale în procesul decizional. Acesta implică crearea unei hărți a riscurilor, compilarea celor mai bune practici din fiecare țară și dezvoltarea unui sistem prompt de intervenție cu ajutorul Inteligenței Artificiale. Rezultatele așteptate includ recomandări pertinente și elaborarea unui compendiu de specialitate cu ajutorul unui program de Inteligență Artificială, pe baza informațiilor și statisticilor naționale colectate de partenerii de proiect.

În cadrul întâlnirii a fost prezentat stadiul fiecărui pachet de lucru elaborat, împreună cu termenele și sarcinile care urmează să fie îndeplinite de fiecare dintre partenerii de proiect: Háskóli Íslands (IS), VUB - Vrije Universiteit Brussel (BE), Asociația CRES - Centrul de Cercetare și Studii Europene (IT), ScuolAttiva Onlus (IT), Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” Iași (RO) și Escola Secundária Dr. José Afonso (PT). Mai multe informații despre proiect se regăsesc la adresa: https://stai-edu.eu/. Adina MARCU