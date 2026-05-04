* concursul care decide ocuparea posturilor didactice din școli intră în linie dreaptă * înscrierile pentru Titularizare 2026 încep pe 6 mai, într-un context în care stabilitatea profesorilor la clasă rămâne una dintre marile mize ale sistemului de educație

Profesorii care vor să ocupe un post în învățământul preuniversitar intră, de miercuri, 6 mai, în una dintre cele mai importante etape ale anului școlar: înscrierea la concursul național de titularizare. La Iași, dosarele pentru sesiunea 2026 se depun online, pe platforma e-titularizare.ro, în perioada 6–11 mai 2026, potrivit anunțului publicat de Inspectoratul Școlar Județean Iași. Termenul limită pentru încărcarea documentelor este 11 mai, ora 16.00.

Titularizarea este concursul prin care cadrele didactice pot obține un post pe perioadă nedeterminată, acolo unde există catedre vacante cu viabilitate. Pentru candidați, miza este stabilitatea profesională. Pentru școli, miza este și mai mare: acoperirea catedrelor cu profesori calificați, într-un sistem în care deficitul de personal, posturile fragmentate și mobilitatea de la un an la altul pun presiune pe elevi, părinți și directori.

Dosarele se depun exclusiv online

Înscrierea la Titularizare 2026 se face online, conform procedurii publicate de ISJ Iași. Candidații trebuie să își pregătească dosarul și să încarce documentele cerute pe platforma dedicată, în intervalul stabilit prin calendar. Perioada este scurtă, iar eventualele documente lipsă pot bloca participarea la concurs.

Sunt vizați profesorii care vor să ocupe posturi vacante sau rezervate, absolvenții care intră în sistem, dar și cadrele didactice care urmăresc o poziție mai stabilă în școlile din județ. După înscriere, urmează verificarea dosarelor, probele practice sau inspecțiile speciale, acolo unde disciplina le cere, și proba scrisă a concursului.

Iașul caută profesori stabili la clasă

Lista posturilor pentru anul școlar 2026–2027 arată că oferta din Iași este împărțită între posturi complete cu viabilitate de cel puțin patru ani, posturi complete cu viabilitate mai mică și norme incomplete. Această împărțire este importantă, pentru că nu orice loc liber dintr-o școală înseamnă automat o catedră stabilă, atractivă și ușor de ocupat. ISJ Iași a publicat succesiv liste de posturi pentru anul școlar 2026–2027, iar candidații trebuie să urmărească actualizările înainte de depunerea opțiunilor.

Cele mai căutate rămân, de regulă, posturile complete, în special cele din oraș, din școli mari sau din unități cu rezultate bune. În schimb, catedrele împărțite între mai multe școli, posturile din localități îndepărtate sau disciplinele unde norma se constituie greu pot rămâne mai puțin atractive, chiar dacă nevoia de profesori este reală.

Teona SOARE