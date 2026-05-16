Greva generală anunțată în educație pentru 25 mai nu va mai începe. La Iași, numai 13,71% dintre cadrele didactice au susținut declanșarea protestului.

Federațiile sindicale din educație au analizat rezultatele consultării organizate în școli și au constatat că nu există susținerea necesară pentru declanșarea protestului. La nivel național, doar 19,2% dintre cadrele didactice au votat pentru grevă. În județul Iași, procentul este și mai redus: 13,71%, potrivit datelor transmise de Uniunea Sindicatelor Libere din Învățământul Preuniversitar Iași.

La Iași, greva are susținere sub media națională

Datele USLIP Iași arată că, din aproximativ 160 de unități școlare, au fost centralizate până acum răspunsuri din 101 școli. În aceste unități, 1.056 de cadre didactice au votat pentru declanșarea grevei, 1.792 au votat împotrivă, iar aproximativ 4.800 s-au abținut.

În total, doar 13,71% dintre cadrele didactice din județul Iași au susținut oprirea activității. Restul fie au votat împotrivă, fie nu au participat la consultare. Rezultatul arată că, în acest moment, greva generală nu are masa critică necesară pentru a fi declanșată.

Liderul USLIP Iași, Laviniu Lăcustă, a transmis că, la nivelul județului, ca și la nivel național, nu sunt întrunite condițiile pentru o grevă generală. Contextul politic actual este indicat drept una dintre principalele cauze care au influențat rezultatul votului.

Contextul politic a schimbat calculele sindicatelor

Federația Sindicatelor Libere din Învățământ și Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” susțin că rezultatul consultării a fost influențat de situația politică apărută după demiterea Guvernului Bolojan.

Sindicaliștii spun că o grevă organizată în lipsa unui executiv stabil ar avea șanse reduse să producă efecte concrete în urma negocierilor. Din acest motiv, protestul este amânat, nu abandonat definitiv.

Reprezentanții sindicatelor susțin că problemele din educație rămân nerezolvate și că revendicările vor fi transmise viitoarei conduceri a Guvernului, imediat după instalarea acesteia. În discuție rămân temele legate de finanțarea educației, salarizare, condițiile de muncă și stabilitatea sistemului preuniversitar.

Protestele ar putea fi reluate după instalarea noului Guvern

Amânarea grevei nu închide conflictul dintre sindicate și autorități. Liderii sindicali au transmis că rezultatul consultării nu trebuie considerat definitiv pentru întregul an școlar.

Dacă un nou Guvern va fi instalat într-un termen rezonabil, procedura de consultare ar putea fi reluată. Sindicatele spun că vor ține cont de noile realități politice și administrative și că vor reveni la masa revendicărilor.

La nivel central, federațiile din educație au anunțat că vor continua demersurile de presiune la nivel parlamentar. De asemenea, sindicaliștii susțin că vor reaminti Președintelui Nicușor Dan că are „o restanță” față de sistemul de învățământ.

În cazul în care viitorul Executiv nu va răspunde solicitărilor din educație, protestele ar putea fi reluate pe baza unui nou calendar, stabilit după consultarea membrilor de sindicat.

Greva ar fi venit înaintea examenelor naționale

Calendarul inițial al protestelor prevedea o grevă de avertisment pe 18 mai și o grevă generală pe 25 mai 2026. Momentul era unul sensibil, pentru că acțiunea sindicală ar fi avut loc cu puțin timp înaintea examenelor naționale.

Bacalaureatul este programat în iunie, cu probele de competențe între 8 și 17 iunie și probele scrise între 29 iunie și 3 iulie. Evaluarea Națională este programată între 22 și 26 iunie.

Amânarea grevei reduce, pentru moment, presiunea asupra elevilor din clasele terminale și asupra familiilor acestora. Totuși, tensiunile din sistem nu dispar, iar luna iunie ar putea deveni din nou un moment-cheie dacă sindicatele vor decide reluarea procedurilor de protest.

Ce înseamnă votul profesorilor

Rezultatul referendumului sindical arată o diferență importantă între nemulțumirile existente în sistem și disponibilitatea efectivă a cadrelor didactice de a intra în grevă acum.

La Iași, susținerea este sub media națională, ceea ce indică o prudență și mai mare în rândul profesorilor. Numărul mare al abținerilor arată că mulți angajați din educație au preferat să nu susțină declanșarea protestului în actualul context politic.

Pentru elevi și părinți, informația esențială este că greva generală din 25 mai nu începe acum. Pentru sindicate, miza se mută spre perioada următoare, când noul Guvern ar putea fi chemat să răspundă revendicărilor din sistemul de educație.

Teona SOARE