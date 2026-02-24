Proiect istoric, la Iași! Apar primele grădinițe cu bazine de înot

* Iașul face pasul curajos: înotul intră oficial în educația preșcolară – proiect considerat strategic * extinderi spectaculoase la trei grădinițe: bazine moderne, pasarele, panouri fotovoltaice, încălzire în pardoseală și siguranță maximă într-un proiect unic * autoritățile spun că bazinele vor transforma complet standardele educației timpurii din Iași

Autoritățile din Iași pregătesc un proiect spectaculos pentru sănătatea copiilor. Decizia care va fi adoptată, vineri, în Consiliul Local Iași deschide drumul către o investiție care promite să schimbe radical modul în care arată grădinițele publice: extinderea Grădinițelor cu Program Prelungit nr. 14 Canta, nr. 18 Decebal și nr. 21 din strada Plăieșilor și construirea unor bazine de înot special concepute pentru preșcolari.

Vorbim despre o investiție de aproape 15 milioane de lei care transformă unități educaționale obișnuite în complexe moderne, adaptate standardelor europene și, spun autoritățile, chiar peste ceea ce există în multe orașe mari din țară.

Proiect „pilot” pentru viitoarele investiții educaționale

Într-o perioadă în care părinții reclamă tot mai des lipsa infrastructurii sportive pentru cei mici, proiectul vine ca un răspuns exploziv: bazine de înot dedicate exclusiv copiilor de grădiniță, proiectate cu norme speciale de siguranță, temperatură controlată și spații auxiliare adaptate vârstei fragede. Specialiștii spun că introducerea înotului încă din primii ani de viață poate avea efecte spectaculoase asupra dezvoltării fizice și cognitive.

Surse din administrație afirmă că ideea a pornit de la realitatea dură a sedentarismului în rândul copiilor, iar decizia finală a fost luată după luni de analize și dezbateri interne. Rezultatul? Un proiect considerat deja „pilot” pentru viitoarele investiții educaționale.

Noile clădiri vor include nu doar bazine de înot, ci și spații educaționale suplimentare, zone de relaxare, sisteme moderne de eficiență energetică, încălzire în pardoseală și panouri fotovoltaice. Practic, cele trei grădinițe devin un exemplu de infrastructură verde, într-un oraș care încearcă să recupereze rapid decalajele față de marile centre urbane europene.

În culisele proiectului se vorbește despre o miză mult mai mare: recâștigarea încrederii părinților în sistemul public de educație. Oficialii locali consideră că investițiile vizibile, concrete și orientate către copii sunt cele care pot schimba percepția comunității.

Analiști locali susțin că această investiție ar putea declanșa un efect de domino. Dacă proiectul va avea succes, modelul ar putea fi replicat și în alte cartiere, transformând complet rețeaua de grădinițe din oraș. Practic, Iașul ar putea deveni primul municipiu din regiune unde infrastructura sportivă începe încă din educația preșcolară.

Pentru părinți, vestea a venit ca o surpriză uriașă. Pentru administrație, este o carte importantă jucată într-un moment în care competiția între orașe pentru atragerea familiilor tinere devine tot mai intensă. Iar pentru copii, proiectul promite ceva simplu, dar esențial: mișcare, sănătate și bucuria de a învăța prin joc.

Dacă promisiunile vor deveni realitate, bazinele de înot de la Grădinițele nr. 14, 18 și 21 ar putea rămâne în istoria locală drept momentul în care standardele au fost rescrise complet. Carmen DEACONU