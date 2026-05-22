Proiect revoluționar pentru 90 de adolescenți din Iași

Într-un context în care tot mai mulți adolescenți consumă alimente ultraprocesate, băuturi cu exces de zahăr și produse alese mai degrabă după ambalaj decât după ingrediente, Asociația Vegania lansează la Iași un proiect care încearcă să schimbe radical relația tinerilor cu mâncarea. Sub titlul sugestiv „Ce pui în farfurie îți construiește ziua”, inițiativa își propune să transforme teoria despre alimentația sănătoasă în deprinderi concrete de viață.

Proiectul, finanțat de un retailer european de tip discount, se desfășoară în perioada mai–septembrie 2026 și va implica direct până la 90 de adolescenți cu vârste între 14 și 18 ani din școli ale municipiului Iași. În spatele inițiativei se află o concluzie alarmantă trasă de organizatori după ani de lucru cu elevii: deși majoritatea adolescenților știu că ar trebui să mănânce mai sănătos, foarte puțini au abilitățile reale necesare pentru a face alegeri alimentare corecte și pentru a găti simplu, rapid și echilibrat.

Experiența Asociației Vegania cu peste 1.100 de elevi din Iași a arătat că informația singură nu schimbă comportamentele. Tocmai de aceea, proiectul nu este construit pe lecții teoretice și discursuri moralizatoare, ci pe experiențe directe și exerciții practice.

Cele șase ateliere sunt organizate în grupe restrânse, de câte 12–15 participanți, pentru a permite implicarea activă a fiecărui adolescent. Tinerii vor învăța să citească etichetele produselor alimentare, să identifice ingredientele problematice, să pregătească rețete simple și echilibrate și să înțeleagă cum alegerile de zi cu zi influențează energia, concentrarea și starea generală.

Programul include și activități în aer liber, dar și o componentă cu impact direct asupra familiei: fiecare participant își asumă provocarea „7 zile – 1 obicei”, prin care aplică acasă, împreună cu părinții sau frații, un nou comportament alimentar sănătos. Astfel, efectul proiectului depășește spațiul atelierelor și pătrunde în bucătăriile familiilor din Iași.

Obiectivul final este ambițios: după încheierea atelierelor, adolescenții să nu mai privească alimentația sănătoasă ca pe o obligație abstractă, ci ca pe o abilitate personală esențială. Organizatorii estimează că, pe lângă cei aproape 90 de beneficiari direcți, proiectul va avea un impact indirect asupra altor 200–300 de persoane din familiile, cercurile sociale și mediile educaționale ale participanților.

Pe termen lung, inițiativa urmărește să construiască o generație mai conștientă de legătura dintre alimentație, sănătate și mediu. Carmen DEACONU