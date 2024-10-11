Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Iași continuă tradiția de promovare a valorilor culturale ieșene, alături de Primăria Municipiului Iași, prin Proiectul „Iașul cultural – Iașul personalităților”, ediția a XV-a, care se derulează în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Iași, Ateneul Național din Iași, Opera Națională Română Iași.

Activitatea principală a proiectului, Proiecții culturale ieșene – Arc peste timp!, dedicată Sărbătorilor Iașului, își propune să aducă în contemporaneitate statutul orașului Iași ca nucleu de cultură și civilizație, prin abordări moderne, specifice educației digitale și educației outdoor.

Evenimentul va debuta vineri, 11 octombrie 2024, cu o paradă a costumelor de epocă, sub genericul „Iași - Arc peste timp!”. Elevii Liceului Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” implicați în derularea evenimentului vor încerca să recreeze, prin ținută, accesorii, atitudine, atmosfera vechiului și ,,dulcelui târg al Ieșilor”. Elevii cuziști vor vizita Teatrul Național din Iași, vor defila în apropierea obiectivelor turistice din centrul orașului, vor intra în dialog cu cetățeni ai comunității ieșene și vor distribui pelerinilor programul Sărbătorilor Iașului și pliante turistice.

Proiectul cuprinde și Concursul de arte vizuale „Orașul meu-mărturie a culturii europene!”, adresat tuturor elevilor din școlile ieșene. Aceștia au pregătit filme documentare, videoclipuri, pliante, afișe, desene și picturi care surprind imagini din trecutul și prezentul orașului Iași: farmecul străzilor ieșene, școli, personalități culturale și clădiri emblematice.

Acțiunile din cadrul proiectului „Iașul cultural – Iașul personalităților” ilustrează implicarea elevilor, a profesorilor, a părinților și a reprezentanților comunității în promovarea valorilor culturale ieșene ca parte integrantă a culturii europene.