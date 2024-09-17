Proprietarii din zonele afectate de inundații, obligați să-și vaccineze animalele

* direcțiile județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor vor trebui să ia măsuri urgente pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale, a celor transmisibile la om şi să efectueze cu celeritate controlul sanitar veterinar al produselor alimentare

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) face apel la proprietarii de animale din zonele afectate de inundaţii să permită vaccinarea de către medicii veterinari a efectivelor de animale existente în gospodării în vederea combaterii apariției bolilor cauzate de apa adusă de viituri sau scursă de pe versanți, a căror indicatori nu corespund normelor sanitare prevăzute de lege. „Precipitaţiile abundente şi inundaţiile recente ne determină să avertizăm deţinătorii de animale din zonele afectate, dar şi din restul ţării, asupra riscului apariţiei şi evoluţiei unor boli grave, care se pot transmite de la animale la oameni. Importanţa acţiunilor sanitare veterinare, în special a vaccinărilor, constă în faptul că incidenţa unor boli, care în mod normal sunt controlate, ar putea creşte. Un pericol real este reprezentat de antrax”, precizează reprezentanții Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, un mesaj în acest sens fiind trimis către toate direcțiile județene din teritoriu.

Potrivit documentului emis de ANSVSA, direcțiile județene sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor vor trebui să ia măsuri urgente pentru prevenirea şi combaterea bolilor la animale, a celor transmisibile la om şi să efectueze cu celeritate controlul sanitar veterinar al produselor alimentare.

În acest sens, se precizează în document, inspectorii sanitar veterinri vor monitoriza cu mare atenție acțiunea de mutare a animalelor din gospodăriile afectate de inundații în zone sigure, vor verifia dacă animalele respective au fost vaccinate împotriva bolii antrax, vor coordona activitatea de strângere a cadavrelor şi dirijarea lor la puţul sec sau la incinerare și, de asemenea, vor trebui să ia măsuri pentru dezinfecţia cât mai rapidă a zonelor unde s-a retras apa şi de unde au fost colectate cadavrele de animale şi să controleze periodic dacă apa pentru adăparea animalelor din gospodării este sau nu potabilă.

La rândul lor, direcțiile din teritoriu ale ANSVSA vor trebui să informeze autoritățile locale în legătură cu starea de sănătate a efectivelor de animale din gospodăriile cetățenilor și măsurile luate pentru combaterea apariției bolilor transmisibile de la animale la om. Edi MACRI