Pentru mulți ieșeni, ziua începe cu o cafea îndulcită, continuă cu un covrig mâncat în grabă între două drumuri și se încheie, uneori, cu o cină târzie, pâine, desert sau un pahar de vin. Nu este neapărat un exces spectaculos, ci o acumulare zilnică de alegeri mici, care ajung să se vadă în energie, somn, greutate, digestie și stare generală.

De aici vine interesul pentru așa-numita „provocare de 10 zile”: o perioadă scurtă în care sunt eliminate zahărul adăugat, produsele de patiserie, pâinea albă, pastele, dulciurile, sucurile, prăjelile și alimentele foarte grase. În forma corectă, provocarea nu înseamnă înfometare și nici renunțarea totală la mâncare, ci o curățare a meniului de produsele care dau cele mai multe pofte și dezechilibre.

Specialiștii în nutriție atrag însă atenția că dietele foarte restrictive nu sunt potrivite pentru toată lumea. Mayo Clinic recomandă consult medical înaintea unei diete de slăbit, mai ales în cazul persoanelor cu diabet, boli de inimă sau afecțiuni renale.

Ce presupune, de fapt, provocarea de 10 zile

Regula de bază este simplă: timp de 10 zile, meniul se construiește în jurul alimentelor cât mai puțin procesate. Se renunță la zahăr adăugat, produse de patiserie, biscuiți, dulciuri, sucuri, fast-food, prăjeli, pâine albă, paste, cartofi prăjiți și alimente bogate în grăsimi saturate.

În schimb, mesele pot include ouă, pește, carne slabă, iaurt simplu, brânzeturi în cantități moderate, legume, salate, supe clare, nuci în porții mici, semințe și grăsimi sănătoase, precum uleiul de măsline. Este important de spus că „fără grăsimi” nu trebuie înțeles literal. Organismul are nevoie de grăsimi bune, iar eliminarea completă a acestora poate dezechilibra alimentația. Organizația Mondială a Sănătății recomandă o dietă bazată pe alimente minim procesate, săracă în grăsimi nesănătoase, zaharuri libere și sare.

De ce atrage această provocare

Succesul unei astfel de provocări vine din durata scurtă. Zece zile par suportabile chiar și pentru oamenii care nu vor să țină o dietă clasică. „Nu este o promisiune de transformare miraculoasă, ci un test de voință și observație: ce se întâmplă cu corpul când dispar zahărul, alcoolul și carbohidrații rafinați? În primele zile pot apărea poftă de dulce, iritabilitate, oboseală sau dureri ușoare de cap, mai ales la persoanele care consumă zilnic produse dulci, cafea cu zahăr, pâine albă sau alcool. După adaptare, mulți oameni spun că se simt mai ușori, dorm mai bine și au mai puține episoade de foame bruscă", a spus dr. Irina Iliuță

Explicația este legată de reducerea alimentelor ultraprocesate, care sunt adesea bogate în zahăr, sare și grăsimi nesănătoase. Harvard Health notează că un consum mai mare de astfel de produse este asociat cu riscuri crescute pentru mai multe probleme de sănătate.

Beneficiile posibile: energie, somn și controlul poftelor

Primul beneficiu observat este reducerea poftelor. Zahărul și făinoasele rafinate pot întreține un cerc al foamei rapide: oferă energie imediată, dar scad repede senzația de sațietate. Când sunt eliminate, mesele devin mai stabile, iar organismul nu mai cere gustări la fiecare două-trei ore.

Al doilea beneficiu este scăderea retenției de apă. Mulți oameni văd o diferență pe cântar după câteva zile, dar nu toată pierderea în greutate înseamnă grăsime eliminată. O parte poate fi apă, mai ales când scade consumul de carbohidrați și alimente sărate.

Al treilea beneficiu este legat de somn. Renunțarea la alcool, chiar și pentru o perioadă scurtă, poate îmbunătăți calitatea odihnei.

Ce trebuie evitat: extremele

Cea mai mare greșeală este transformarea provocării într-o dietă agresivă. Fără carbohidrați nu ar trebui să însemne fără legume, fără fibre și fără mâncare suficientă. Fără grăsimi nu ar trebui să însemne eliminarea completă a uleiului de măsline, nucilor, semințelor sau peștelui.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă consum zilnic de legume, fructe, leguminoase, nuci și cereale integrale, precum și limitarea zaharurilor libere la sub 10% din energia zilnică, ideal sub 5%. Așadar, după cele 10 zile, scopul nu este interdicția permanentă, ci întoarcerea la un echilibru alimentar mai bun.

Cum ar putea arăta o zi de meniu

Dimineața poate începe cu ouă fierte, iaurt simplu sau brânză slabă, alături de legume proaspete. La prânz, o supă, o salată consistentă cu pește sau carne slabă ori legume gătite pot înlocui meniurile grele. Seara, o cină simplă, fără pâine albă și fără desert, poate fi suficientă: pește cu salată, pui cu legume, brânză cu roșii sau o supă caldă.

Gustările, dacă sunt necesare, pot fi formate din nuci în cantitate mică, iaurt simplu sau legume crude. Cafeaua se bea fără zahăr, iar sucurile sunt înlocuite cu apă, ceaiuri neîndulcite sau apă cu lămâie.

Pentru cine nu este recomandată provocarea

Provocarea nu este potrivită pentru copii, adolescenți, femei însărcinate, persoane cu diabet, boli renale, afecțiuni cardiace, tulburări alimentare sau pentru cei care urmează tratamente ce pot fi influențate de schimbări bruște ale dietei. În aceste cazuri, orice modificare alimentară trebuie discutată cu medicul.

De asemenea, nu este recomandat ca după 10 zile de restricții să urmeze un episod de excese. Cel mai important câștig al provocării nu este cifra de pe cântar, ci capacitatea de a observa ce alimente declanșează pofta, oboseala sau mâncatul compulsiv.

Provocarea de 10 zile fără zahăr, alcool, carbohidrați rafinați și grăsimi grele poate fi utilă ca exercițiu de disciplină alimentară. Nu vindecă, nu garantează slăbire spectaculoasă și nu înlocuiește un plan medical sau nutrițional personalizat. Dar poate arăta cât de mult influențează mâncarea de zi cu zi energia, somnul, pofta de dulce și senzația de control.

Pentru ieșenii prinși între muncă, trafic, mese luate în grabă și tentații la fiecare colț de stradă, cele 10 zile pot funcționa ca o pauză necesară. Nu o pedeapsă pentru corp, ci o ocazie de a-l asculta mai atent. Teona SOARE