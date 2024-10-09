În ultimii ani, susțin specialiștii, jocurile de noroc au câștigat foarte mult teren la nivelul județului Iași. Astfel, foarte multe persoane ajung să fie dependente și să piardă tot în sălile care sunt prezente la tot pasul. Pe lângă bani, mulți dependenți ajung să își piardă și familiile, din cauza faptului că nu solicită ajutor la momentul potrivit.

Psihiatrii vorbesc despre un real fenomen care lovește tot mai puternic în rândul populației și care abia acum a intrat în atenția publică. „Jocurile de noroc sunt o problemă uriaşă, ţinută sub preş de mulţi ani de zile. Abia în ultimul timp au intrat în atenţia publică, în atenţia decidenţilor şi sunt unele încercări, cel puţin jenante, de reglementare. Cred că discuţia legată de jocuri este mult mai amplă, pentru că implicaţiile jocului patologic pot fi extrem de profunde, similare cu cele ale consumului de droguri de mare risc. Lucrurile au luat-o razna, au ieşit de sub control, nu există direcţie, strategie de reglementare. Statisticile ar putea arăta, în realitate, mult mai rău. Există și minori dependenți și persoane care nu recunosc dependența de jocuri de noroc. Rămân fără bani, fără familii și ajung în pragul disperării”, a transmis dr. Ovidiu Alexinschi, medic primar psihiatru, coordonator al programelor NoAddict.

Promovarea jocurilor de noroc, o reală capcană pentru oameni

Pe lângă sălile de jocuri de noroc care sunt prezente la tot pasul în capitala Moldovei, medicii psihiatri susțin că există o mulțime de persoane care obișnuiesc să piardă bani online, pe site-urile casinourilor. Publicitatea extrem de agresivă, prezentă la televizor, pe internet dar și pe stradă reprezintă o adevărată capcană pentru cei neexeperimentați, care ajung să cadă foarte ușor în plasă. „Marketingul este extrem de agresiv, vorbim despre foarte mulţi bani, sume de miliarde de euro. Publicitatea agresivă şi lipsa unei reglementări unitare au dus la derapaje. Astfel, unii jucători, din mediul online, dacă s-au retras şi au cerut să fie şterşi din liste, primesc şi după un an sau doi tot felul de e-mail-uri cu recompense pentru a fi atraşi, pentru a juca în continuare”, adaugă medicul ieşean.

Cabinetele psihologilor, pline de dependenți de jocuri de noroc

Psihologii din Iași susțin că se confruntă cu un val de persoane care întâmpină probleme din cauza jocurilor de noroc. Mulți dintre ei ajung în cabinete în momentul în care sunt pe punctul de e pierde persoane dragi, mai susțin specialiștii, iar acest lucru îi determină să solicite ajutor de specialitate. „Avem foarte mulți pacienți care se confruntă cu această problemă. În cazul nostru, pot spune că una din cinci persoane ajunge la noi din cauza jocurilor de noroc. Din păcate, solicită ajutor când este destul de târziu, dar nu prea târziu. Vin multe persoane care sunt pe punctul de a pierde familii, locuri de muncă, tot. Este greu de gestionat o astfel de situație. Practic, nu te lupți doar cu o dependență, te lupți și cu o depresie, cu o anxietate. Deci, este o problemă care se ramifică, generează mult mai multe probleme grave. Este nevoie de timp, de răbdare, de voință”, a declarat Andreea Coman, psiholog clinician. Cristian ANDREI