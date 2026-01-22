Pubelele inteligente împart Iașul în două

Implementarea noilor pubele digitale inteligente în municipiul Iași stârnește reacții împărțite în rândul locuitorilor. Sistemul, finanțat prin PNRR, presupune colectarea deșeurilor doar cu ajutorul unei cartele sau al unei aplicații mobile, fiecare insulă ecologică fiind monitorizată și securizată electronic. În plus, ieșenii vor fi obligați să arunce la un singur punct gospodăresc, cel la care sunt arondați în cartier, nu oriunde le iese în cale un tomberon.

Reprezentanții companiei de salubrizare susțin că măsura este necesară pentru alinierea la normele europene și pentru combaterea vandalizării punctelor gospodărești. „Prin acest sistem securizăm fiecare recipient. În trecut am găsit multe puncte devastate, în special de oamenii străzii. Acum, insulele sunt complet automatizate și nu mai pot fi penetrate”, a declarat Cătălin Neculau, directorul companiei de salubrizare din Iași.

Datele colectate vor fi transmise într-un soft național și ulterior către Uniunea Europeană, iar autoritățile vor putea monitoriza gradul de colectare selectivă pentru fiecare zonă. Norma impusă este de 50% deșeuri reciclabile și 50% menajere și biodegradabile. În caz de nerespectare, pot fi aplicate amenzi între 500 și 2.500 de lei.

Cu toate acestea, mulți ieșeni privesc schimbarea cu scepticism. „Sunt niște bani irosiți. Erau și înainte containere, doar că nu aveau cartelă. Ce s-a întâmplat cu cele vechi. Să-mi dea cartela, dar sa ma învețe și cum se folosește. Adevărul e ca le rezolvasem pe toate asta nu era făcută”, spune un locuitor din cartierul Alexandru cel Bun.

Alții cred că investiția nu era o prioritate. „Fac investiții aiurea. Nu era musai să fie digitale. Cum să le folosească bătrânii, de exemplu? Poate pierdem cardul, telefoanele le folosesc tinerii. O să fie o zăpăceală. Cred ca ne complicăm”, afirmă un alt ieșean.

Există însă și voci care salută noul sistem, mai ales din perspectiva curățeniei și a ordinii. „Înainte umblau după sticle toți gunoierii și era mizerie peste tot. Acum e mai curat”, spune o femeie care a testat deja noile pubele.

„Eu am lucrat în Italia. Dacă nu sortai gunoiul corect, ți-l lăsau la ușă. Sistemul ăsta e foarte bun. Sunt obișnuită cu el”, afirmă o altă ieșeancă.

Directorul firmei care a implementat sistemul explică faptul că scopul final este aplicarea principiului „plătești cât arunci”. „Fiecare deschidere a cuvei este monitorizată. Volumul pentru deșeul menajer este prestabilit, de 40 de litri. Cu cât arunci mai puțin menajer și mai mult reciclabil, cu atât vei plăti mai puțin”, a declarat Mădălina Bârsășteanu, directorul companiei implementatoare.

În perioada următoare, asociațiile de proprietari vor fi instruite asupra modului de operare, iar cartelele vor fi distribuite locatarilor. Autoritățile spun că acolo unde sortarea selectivă va fi corectă vor exista și bonificații la factura de salubritate.

Până atunci, însă, noile pubele inteligente rămân un subiect care divide Iașul între cei care le văd ca un pas spre normalitate europeană și cei care le consideră o cheltuială inutilă. Maria STANCU