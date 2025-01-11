Publicul tânăr, în atenția Operei din Iași

Conducerea Operei Naționale Române din Iași se va concentra, în acest an, și pe atragerea publicului tânăr în sălile de spectacole.

În acest sens, în primăvară, va avea loc premiera operei comice „Bastien und Bastienne” compusă de Mozart, după cum a declarat managerul Operei ieșene, Andrei Fermeșanu: ”Pe lângă spectacolele pe care le avem deja în repertoriul curent, ne-am gândit pentru 2025 să începem cu o premieră dedicată categoriei cele mai tinere a societății, copiii, pentru că nu-i așa, ei sunt generația de mâine de spectatori care vor veni la comedii sau la dramele din opera consacrată. Așadar, am ales un titlu din compoziția marelui Mozart, pentru că se știu efectele pozitive asupra intelectului și asupra stării emoționale și psihice a copiilor, în urma audierii muzicii mozartiene. Un titlu poate nu atât de cunoscut în România, însă pusă în scenă mult în Occident, Bastien und Bastienne, o operă compusă de Mozard la o vârstă foarte fragedă, un subiect foarte atractiv pentru cei mici.”

Tot în acest an, la Opera Națională Română din Iași va avea loc și premiera operei comice, în două acte, „Cenușăreasa” de Gioachino Rossini.