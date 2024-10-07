Punct final în cariera celei mai prolifice bande de traficanţi de droguri din Iași

Luni, 7 octombrie a.c., magistraţii de la Tribunalul Iaşi au pronunţat sentinţeele în dosarul a cinci inculpaţi pentru trafic de droguri de mare risc. Judecând după capturile procurorilor DIICOT, cât şi după restul dovezilor, banda de traficanţi condusă de către columbiano-olandeza Manuela Londono Meesters (19 ani) a fost cea mai prolifică din cele ce au activat pe raza municipiului Iaşi. În mai puţin de-un an (septembrie 2022 - iunie 2023), cei cinci membri ai grupării au furnizat consumatorilor mii de comprimate ecstasy, precum şi câteva sute de grame de cannabis.

Modul de operare a fost unul destul de ingenios şi, ca atare, investigatorii au destul de lucru pentru destructurarea bandei şi trimiterea membrilor ei după gratii. Fata se ocupa de aprovizionare, avea ceva legături la Medellin, dar se baza mai mult pe ceea ce găsea pe piaţa olandeză. De acolo, expedia coletele spre Iaşi, la destinatar fiind trecut numele lui Alexandru Macsim, prietenul ei. Nu se baza pe seriozitatea transportatorile, se urca şi ea în microbuze, aparent fără nicio legătură cu pachetul cu droguri. Ca să evite şi mai mult eventualele suspiciuni, nu plătea ea biletul de călătorie, ci cine se nimerea, dintre ceilalţi membri ai bandei. Manuela juca rolul de tânără cu venituri modeste, avea şi acoperirea unui astfel de serviciu. Lucra pe post de casieră într-un magazin din Rotterdam, nu avea deloc faţă de traficantă, nici aere de femie plină de bani.

Traficanţii o făceau pe toxicomanii, îi invitau pe nou-cunoscuţi la un „cox” (cocaină)

Marfa ajunsă la Iaşi era depozitată acasă la Macsim, ceilalţi dealeri primeau cantităţi mici de droguri, dar în mod regulat, chiar şi de două-trei ori pe săptămână. În caz că ar fi fost prinşi, ziceau că e pentru consum propriu (infracţiune pentru care legea prevede pedepse mult mai mici), lucru adevărat în parte. Toţi cei cinci (Flavian Andrei Babciuc, Nicolae Ştefan Bamboi, Castro Al Nimiri, Macsim şi Meesters) erau şi consumatori de droguri. Babciuc, Bamboi şi Macsim închiraseră apartamente în Tătăraşi, acolo invitau pe potenţialii clienţi, la început le ofereau cannabis în mod gratuit, abia după ce trecea perioada de tatonare, cereau bani pe ele. Cei trei jucau rolurile de intermediari între clienţi şi dealeri, adică nu ei s-ar fi ocupat de vânzare, doar îi ajutau pe muşterii.

În marea lor majoritate, clienţii erau racolaţi din locurile unde se fac petreceri publice, pe muzică electronică. Traficanţii o făceau pe toxicomanii, îi invitau pe nou-cunoscuţi la un „cox” (cocaină), reţeaua de clienţi creştea sistematic.

Cât de profitabilă era afacerea, se vede din declaraţia unui martor în dosar: „până să se apuce de droguri, Bamboi nu avea bani să se descurce de la o lună la alta, nu-i ajungea salariul. După aia, în scurt timp, şi-a dat demisia de la locul de muncă, dar se descurca din ce în ce mai bine cu banii”.

Fix ca-n filme: agenţi sub acoperire, înregistrări ambientale, fonduri speciale alocate de M.A.I.

Cu toate precauţiile, cei cinci au intrat în atenţia poliţiştilor ce supraveghează discret cluburile cu muzică electronică, e lucru ştiut că în aceste locuri îşi fac veacul narcomanii. Efortul strângerii dovezilor pentru inculparea bandei a fost unul consistent. Fonduri speciale alocate de M.A.I., agenţi sub acoperire, înregistrări ambientale, tot tacâmul. Fix ca-n filme. La momentul oportul (începutul lunii iunie 2023, au avut loc percheziţiile domiciliare, s-au găsit (bine camuflate) adevărate minilaboratoare de preparare şi dozare a drogurilor. S-au strâns suficiente probe, astfel că, pe 30 octombrie, rechizitoriul întocmit de către procurorii DIICOT a fost înregistrat pe rolul Tribunalului Iaşi.

După zece termene de judecată, luni, 7 octombrie a.c., a venit şi sentinţa. Babciuc şi Bamboi au primit câte trei ani şi zece luni, Al Nimiri s-a ales cu patru ani de stat după gratii (s-ar putea să capete mult mai mult, mai este judecat într-un dosar penal), Macsim a fost pedepsit la patru ani şi trei luni de închisoare. Cum era de aşteptat, lidera grupării, columbiano-olandeza a avut parte de sentinţa cea mai dură. Cinci ani şi patru luni. Claudiu CONSTANTIN