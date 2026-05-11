Rabla 2026 va avea un buget mai mare și o regulă care poate schimba calculele cumpărătorilor din Iași: finanțarea va merge cu prioritate către mașini produse sau asamblate în Europa. Într-un județ cu peste 300.000 de autovehicule, programul poate influența direct deciziile familiilor și ofertele dealerilor locali.

Programul Rabla 2026 intră în linie dreaptă cu o alocare anunțată de 300 de milioane de lei pentru persoanele fizice, față de 200 de milioane de lei în 2025.

Rabla 2026 vine cu buget mai mare și reguli noi

Schimbarea importantă pentru cumpărătorii din Iași este criteriul legat de producție: banii publici vor merge, cu prioritate, către mașini produse sau asamblate în Europa.

Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu. Proiectul de buget al AFM a fost pus în consultare publică, iar ghidul final urmează să stabilească regulile exacte de înscriere.

Pentru ieșenii care iau în calcul cumpărarea unei mașini noi prin program, asta înseamnă că decizia nu va depinde doar de preț, consum, autonomie sau valoarea ecotichetului. Va conta și eligibilitatea modelului ales.

Mașinile europene intră în prim-plan

Noutatea programului este accentul pus pe mașinile produse sau asamblate în Europa. Măsura apare într-un moment în care industria auto europeană este presată de concurența asiatică și de tranziția către modelele electrice.

Pentru cumpărătorii din Iași, regula poate schimba lista scurtă de opțiuni. Unele modele ar putea intra mai ușor în calcule, în timp ce altele vor trebui verificate după publicarea ghidului final.

Dealerii locali vor avea, la rândul lor, de explicat rapid ce modele sunt eligibile și ce mașini pot ieși din program.

Dacia Spring rămâne în program

Una dintre întrebările importante a vizat Dacia Spring, printre cele mai accesibile mașini electrice de pe piață, deși este fabricată în China. Ministrul Mediului a precizat că modelul rămâne eligibil, fiind tratat ca parte a unui brand european.

Pentru Iași, clarificarea este relevantă. Prețul rămâne un criteriu decisiv pentru multe familii, iar Dacia Spring a fost una dintre opțiunile analizate de cumpărătorii care voiau o electrică prin Rabla, fără costurile modelelor premium.

Ce trebuie să urmărească ieșenii înainte de înscriere

Programul Rabla 2026 nu este încă lansat efectiv. Urmează aprobarea bugetului AFM și publicarea ghidului de finanțare. Abia atunci vor fi clare valoarea tichetelor, documentele necesare, perioada de înscriere și lista completă a mașinilor eligibile. Până la publicarea ghidului final, ieșenii interesați ar trebui să urmărească trei elemente esențiale: data deschiderii sesiunii, condițiile pentru casarea mașinii vechi și eligibilitatea modelului pe care vor să îl cumpere.

Dan DIMA