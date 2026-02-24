Răsturnare de situație! A7, PNRR și programele europene împing A8 spre finalul listei

* prioritățile guvernului schimbă complet calendarul lucrărilor * bugetul României redesenează harta autostrăzilor – unde cade A8 în clasamentul real * ce primesc autostrăzile Moldovei din „marele buget?” * lista proiectelor care vor primi finanțare în 2026

În culisele marilor decizii privind infrastructura României, proiectul Autostrăzii Unirii revine în centrul unor negocieri intense, iar declarațiile lui Cătălin Urtoi aruncă lumină asupra modului real în care se stabilesc prioritățile financiare ale statului. Fost consilier în cadrul Ministerul Transporturilor și membru în Consiliul de Administrație al Compania Națională de Investiții Rutiere, Urtoi susține că viitorul Autostrăzii Unirii A8 nu depinde de presiunea publică sau de dezbaterile din mediul online, ci de calculele tehnice realizate în interiorul ministerelor.

Potrivit acestuia, adevăratele decizii se iau departe de zgomotul politic, în birourile specialiștilor în bugete și finanțări europene. „Cea mai bună soluție pentru a avansa cu A8 este să te informezi direct de la sursă”, afirmă Urtoi, explicând că tehnocrații analizează strict impactul economic și capacitatea reală de finanțare înainte ca factorul politic să intervină.

Cum se împarte, de fapt, bugetul infrastructurii

Din discuțiile purtate cu experți implicați în construcția bugetului național, rezultă o ierarhie clară a proiectelor care vor primi finanțare în 2026. Primul loc este ocupat de proiectele finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, care trebuie finalizate până la 31 august 2026. Aici intră și porțiuni esențiale din Autostrada A7, inclusiv sectorul până la Pașcani, considerat critic pentru respectarea termenelor europene.

Urmează Programul Transport 2021–2027, unde prioritară este finalizarea tronsonului Târgu Mureș – Miercurea Nirajului, unul dintre cele mai avansate șantiere. În același timp, lotul Leghin–Moțca ridică semne de întrebare serioase, existând riscul să nu se încadreze în finanțarea actuală din cauza întârzierilor.

Abia după aceste etape intră în joc programul SAFE, unde apare și segmentul vital al Autostrăzii Unirii A8 — Moțca–Lețcani–Ungheni. Pentru acest tronson, anul 2026 ar urma să fie dedicat finanțării proiectării și exproprierilor, pași esențiali fără de care construcția nu poate începe.

Programul CEF completează tabloul finanțărilor, fiind deja utilizat pentru proiecte strategice precum podul rutier de la Ungheni, considerat o verigă-cheie pentru conexiunea cu Republica Moldova.

Sectorul montan – marea provocare

În ordinea actuală a priorităților, cel mai dificil și costisitor segment al A8 — sectorul montan dintre Miercurea Nirajului și Vânători-Neamț (Leghin) — rămâne la finalul listei de finanțare. Aici, provocarea majoră este identificarea resurselor pentru proiectare și exproprieri, în condițiile unor costuri uriașe generate de complexitatea lucrărilor.

Totuși, există și un semnal pozitiv: lotul Miercurea Nirajului–Sărățeni se află în faza finală de proiectare, ceea ce îl apropie de etapa decisivă.

Negocierile decisive au început

În paralel, discuțiile finale din cadrul coaliției guvernamentale privind împărțirea bugetului pe ministere au debutat deja, iar rezultatul acestora va decide ritmul real al marilor șantiere. Sumele alocate infrastructurii vor arăta dacă Autostrada Unirii rămâne o promisiune politică sau intră, în sfârșit, într-o etapă ireversibilă.

Mesajul transmis de Urtoi este unul clar: viitorul A8 nu se decide în stradă și nici pe rețelele sociale, ci în ecuații financiare complexe, unde fiecare kilometru de autostradă trebuie justificat economic înainte de a deveni realitate. Iar pentru Moldova, următoarele luni ar putea reprezenta momentul în care se stabilește definitiv dacă visul conectării rapide peste Carpați accelerează sau mai are de așteptat. Daniel BACIU