Razie totală pe șoselele din Iași!

Weekend incendiar pentru polițiștii ieșeni, care au intervenit în forță în tot județul după sute de apeluri la 112 și o avalanșă de incidente rutiere și fapte antisociale. Potrivit datelor oficiale, în perioada 15–17 mai, polițiștii din județul Iași au intervenit la nu mai puțin de 392 de evenimente, dintre care 353 au fost sesizate prin 112. În paralel, au fost organizate 14 acțiuni de amploare pentru combaterea faptelor antisociale și menținerea ordinii publice.

Bilanțul este unul impresionant:932 de sancțiuni contravenționale, amenzi totale de peste 555.000 de lei, 70 de infracțiuni constatate, 66 de șoferi scoși din trafic, 62 de autoturisme trase pe dreapta din cauza problemelor tehnice grave.

Prins beat la volan și fără permis!

Unul dintre cele mai grave cazuri a fost înregistrat pe 17 mai, în comuna Țibănești, unde polițiștii Secției 4 Rurală Miroslava au tras pe dreapta un autoturism condus de un tânăr de 29 de ani.

Oamenii legii au observat imediat că șoferul emana halenă alcoolică. Testarea cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,76 mg/l alcool pur în aerul expirat - o concentrație extrem de periculoasă.

Șocul a venit însă după verificările suplimentare: bărbatul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Acesta a fost dus la spital pentru recoltarea probelor biologice, iar pe numele lui a fost deschis dosar penal pentru conducere fără permis și conducere sub influența alcoolului.

Un alt caz a fost descoperit de polițiștii Biroului Rutier Iași, care au oprit pentru control un autoturism condus de o tânără de 23 de ani.

În urma verificărilor, polițiștii au constatat că mașina avea autorizația de circulație provizorie expirată.

Pe numele șoferiței a fost întocmit dosar penal pentru punerea în circulație a unui vehicul neînmatriculat.

Dosar penal pentru conducere fără permis

Tot în cadrul controalelor desfășurate în județ, polițiștii Biroului Rutier au depistat un bărbat de 31 de ani care conducea un autoturism în comuna Popricani, deși avea dreptul de a conduce retras.

Și în acest caz a fost deschis dosar penal pentru conducere fără permis.

Seria abaterilor grave a continuat și pe 17 mai, când polițiștii Secției 3 Rurală Popricani au oprit un tânăr de 20 de ani, din județul Botoșani.

Verificările au arătat că acesta conducea deși avea permisul suspendat.

Polițiștii au deschis dosar penal și continuă cercetările.

Acțiunile desfășurate de polițiștii ieșeni vin pe fondul unui trafic tot mai aglomerat și al unui număr ridicat de abateri grave constatate în ultimele luni pe drumurile din județ.

Andrei TURCU