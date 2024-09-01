Record de vizitatori la Bojdeucă, în august

* „Este un semnal că Bojdeuca, primul muzeu literar din România, va rămâne un simbol al Iașului cultural, un spațiu de aducere aminte și de conectare la bogăția literară pe care o avem”, a transmis președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe

Peste 5.400 de vizitatori au trecut pragul Bojdeucii lui Ion Creangă din Țicău în august, un adevărat record la acest capitol în rândul muzeelor ieșene, anunță reprezentanții Muzeului Național al Literaturii Române (MNLR), unitate aflată în subordinea Consiliului Județean (CJ). „În luna august, 5.437 de vizitatori au trecut pragul Bojdeucii, locul unde cuvintele lui Ion Creangă au prins viață. Mă bucură foarte mult interesul publicului de a redescoperi Bojdeuca și universul literar al scriitorului, aspect confirmat încă o dată și de numărul mare de vizitatori care i-au trecut pragul în această lună. Este un semnal că Bojdeuca, primul muzeu literar din România, va rămâne un simbol al Iașului cultural, un spațiu de aducere aminte și de conectare la bogăția literară pe care o avem. De Ziua Limbii Române, să ne amintim că limba română este comoara pe care o purtăm mereu cu noi, în inimi”, se arată în mesajul adresat de președintele Consiliului Județean, Costel Alexe, cu prilejul Zilei Limbii Române, sărbătorită pe 31 august.

Bojdeuca lui Ion Creangă a fost redeschisă oficial în luna decembrie a anului trecut, odată cu finalizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare a imobilului și a spațiului expozițional adiacent în cadrul proiectului „Călător pe Meridiane Culturale”, implementat de Consiliul Județean Iași în parteneriat cu Consiliul Raional Fălești și Primăria Orașului Fălești din Republica Moldova. Lucrările de reabilitare a Ansamblului Muzeal „Ion Creangă” (denumirea oficială a instituției) au avut o valoare totală de 3,06 milioane de lei fără TVA.

Pe lângă Bojdeucă au fost reabilitate muzeul din clădirea anexă, amfiteatrul și spațiile de acces pietonal, planul și execuția propriu-zisă a lucrărilor fiind realizate de specialiști, arhitecți, proiectanți și constructori cu înaltă experiență. Pentru a oferi stabilitate întregii construcții, proiectul a impus realizarea a 48 de piloți forați la o adâncime de 9 metri, atât în fața cât și în spatele imobilului, având în vedere că în anul 2018 Bojdeuca era încadrată de Ministerul Culturii în categoria obiectivelor aflate în risc de colaps și precolaps, după ce apa ăncepuse să se infiltreze prin acoperiș iar clădirea risca să se prăbușească. Edi MACRI