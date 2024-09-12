Record post-pandemie pe piaţa ieşeană a muncii: 1.025 posturi vacante

* ca de obicei, cele mai multe angajări se fac în construcţii, unde necesarul de personal depășește cifra 500 * în afară de ingineri şi de necalificaţii buni la toate, sunt încă neocupate posturi din întreg nomenclatorul de meserii! * uşoară creştere a ofertei de angajare pentru cei cu studii superioare * veşti deloc bune de pe continent

Uşor-uşor, piaţa ieşeană a muncii a tot crescut în ultimele luni, acum s-a ajuns la un record post-pandemie. Astfel, în momentul de faţă, la nivel de judeţ, sunt 1.025 posturi vacante. Ca de obicei, cele mai multe angajări se fac în construcţii, aici necesarul de personal ajungând la 508, aproape jumătate din total. În afară de ingineri şi de necalificaţii buni la toate, sunt încă neocupate posturi de asamblor-montator profile aluminiu şi geam termopan, contructor-montator de structuri metalice, dulgher, electrician, faianţar, fierar-betonist, finisor terasamente, instalator instalaţii tehnico-sanitare şi gaze, lucrător finisor, maistru electrician, montator pereţi şi plafoane din gips carton, necalificaţi, tâmplar, zidar şi zugrav.

Că tot i-am pomenit pe ingineri, de remarcat uşoara creştere a ofertei de angajare pentru cei cu studii superioare. Aceştia se pot angaja ca agent de vânzări (transporturi), cadru tehnic PSI, consilier juridic debutant, contabil, designer grafică, expert în achiziţii publice, geograf, ingineri (agronom, CFDP, CCIA, chimist, construcţii hidrotehnice, geodez, horticultor, îmbunătăţiri funciare, instalaţii, maşini unelte, mecanic utilaj tehnologic pentru construcţii, proiectant energetician, de sisteme electroenergetice, manager proiect), medic veterinar, peisagist, programator, proiectant arhitect, proiectant sisteme de securitate, referent de specialitate financiar - contabilitate, referent resurse umane, şef şantier, specialist achiziţii, specialist în domeniul proiectării pe calculator, specialist în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sau tehnician normare producţie. În total, 161 locuri de muncă disponibile, cu trei mai multe decât săptămâna trecută.

Necalificaţii au, în continuare, destule oportunităţi. În afara construcţiilor, ei mai pot lucra ca agent curăţenie, , ajutor bucătar, cameristă hotel, curier, încărcător descărcător, îngrijitor clădiri, lucrător bucătărie (spălător vase mari), lucrător salubrizare căi publice, manipulant mărfuri, săpător manual, sortator produse ori spălător vehicule. Cei din mediu rural, ca zilieri în agricultură.

Trecând la domeniile de activitate, se consemnează creşteri în comerţ (14/9), HoReCa (44/42), confecţii (47/45) şi industrie (68/62). Nimic în asigurări şi agricultură (doar cu zilieri), uşoare scăderi în transporturi (13/16), restul serviciilor (328/330) şi sănătate (3/4)

În Europa, din ce în ce mai puţine variante

Spre deosebire de trendul din judeţ, la nivel continental, din ce în ce mai puţine variante de angajare prin platforma EURES. Doar 126, cu cinci mai puţine decât în intervalul precedent. Asta, deoarece a dispărut oferta din Malta. În rest, nicio schimbare faţă de situaţia precedentă. Irlandezii mai caută un singur îngrijitor de bătrâni, în Belgia e nevoie de doar patru persoane, care să culeagă cicoare pentru 12,41 euro brut pe oră, cam astea sunt modificările faţă de săptămâna trecută. Norvegia îşi păstrează primul loc în topul angajatorilor, n-a găsit nici acum cei 50 de lucrători în industria prelucrării somonului, la fel păţesc letonii cu cei 30 sudori mult căutaţi. Pe platforma EURES mai figurează Austria (25), Germania (10), Malta (5), Belgia (4) şi Slovenia (3). Claudiu CONSTANTIN