Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Regal simfonic oferit de Filarmonica „Moldova”

Regal simfonic oferit de Filarmonica „Moldova”

Regal simfonic oferit de Filarmonica „Moldova”

Filarmonica „Moldova” invită ieșenii la două concerte excepționale pe 25 octombrie și 1 noiembrie, care vor avea loc la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Aceste evenimente reprezintă o oportunitate unică de a asculta lucrări deosebite ale marilor compozitori sub bagheta unor dirijori renumiți. Vineri, 25 octombrie, de la ora 19, orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” va evolua sub conducerea dirijorului Cristian Oroșanu, iar invitatul special al serii va fi pianistul Florian Mitrea. Programul include lucrări reprezentative din repertoriul clasic european, aducând publicului o seară de neuitat. În program sunt incluse lucrări de Antonín Dvořák - Dans slav în mi minor, op.72, nr.2, Ludwig van Beethoven - Concertul nr.5 pentru pian și orchestră, în mi bemol major, op.73, supranumit „Imperialul”, și Antonín Dvořák - Simfonia nr.5 în fa major, op.76. Acest concert oferă iubitorilor de muzică clasică ocazia de a se bucura de capodopere ale compozitorilor Antonín Dvořák și Ludwig van Beethoven, interpretate de o orchestră de prestigiu.

Vineri, 1 noiembrie, de la ora 19, va avea loc un concert vocal-simfonic dedicat Centenarului „Gabriel Faure”. Dirijorul francez Alain Pâris va conduce orchestra, alături de corul academic Gavriil Musicescu, dirijat de Consuela Radu-Țaga. Soliștii serii vor fi soprana Manuela Barna Ipate și baritonul Ciprian Rusu. În program sunt incluse lucrări de Felix Mendelssohn Bartholdy - Simfonia nr.5, în re major, op.107, supranumită „Reforma”, și Gabriel Fauré - Requiem, op.48. Acest concert oferă o incursiune emoționantă în muzica sacră și simfonică, în onoarea lui Gabriel Fauré, unul dintre cei mai influenți compozitori ai perioadei romantice.

Maura ANGHEL

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe