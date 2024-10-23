Regal simfonic oferit de Filarmonica „Moldova”

Filarmonica „Moldova” invită ieșenii la două concerte excepționale pe 25 octombrie și 1 noiembrie, care vor avea loc la Casa de Cultură a Studenților din Iași. Aceste evenimente reprezintă o oportunitate unică de a asculta lucrări deosebite ale marilor compozitori sub bagheta unor dirijori renumiți. Vineri, 25 octombrie, de la ora 19, orchestra simfonică a Filarmonicii „Moldova” va evolua sub conducerea dirijorului Cristian Oroșanu, iar invitatul special al serii va fi pianistul Florian Mitrea. Programul include lucrări reprezentative din repertoriul clasic european, aducând publicului o seară de neuitat. În program sunt incluse lucrări de Antonín Dvořák - Dans slav în mi minor, op.72, nr.2, Ludwig van Beethoven - Concertul nr.5 pentru pian și orchestră, în mi bemol major, op.73, supranumit „Imperialul”, și Antonín Dvořák - Simfonia nr.5 în fa major, op.76. Acest concert oferă iubitorilor de muzică clasică ocazia de a se bucura de capodopere ale compozitorilor Antonín Dvořák și Ludwig van Beethoven, interpretate de o orchestră de prestigiu.

Vineri, 1 noiembrie, de la ora 19, va avea loc un concert vocal-simfonic dedicat Centenarului „Gabriel Faure”. Dirijorul francez Alain Pâris va conduce orchestra, alături de corul academic Gavriil Musicescu, dirijat de Consuela Radu-Țaga. Soliștii serii vor fi soprana Manuela Barna Ipate și baritonul Ciprian Rusu. În program sunt incluse lucrări de Felix Mendelssohn Bartholdy - Simfonia nr.5, în re major, op.107, supranumită „Reforma”, și Gabriel Fauré - Requiem, op.48. Acest concert oferă o incursiune emoționantă în muzica sacră și simfonică, în onoarea lui Gabriel Fauré, unul dintre cei mai influenți compozitori ai perioadei romantice.

Maura ANGHEL