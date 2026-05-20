Cristian Mungiu a revenit în competiția oficială de la Cannes cu „Fjord”, primul său film realizat în mare parte în limba engleză. Producția, cu Sebastian Stan și Renate Reinsve în rolurile principale, concurează pentru Palme d’Or și readuce numele Iașului în prim-planul cinematografiei mondiale.

La finalul proiecției, echipa filmului a fost aplaudată îndelung. Presa internațională a relatat despre o ovație de aproximativ 10 minute, în timp ce presa românească a scris despre 12 minute de aplauze. Dincolo de diferența de cronometraj, reacția din sală confirmă că „Fjord” a fost una dintre proiecțiile remarcate ale competiției. Din păcate, au fost și câteva reacții mai puțin pozitive.

O poveste despre familie, stat și limitele libertății private

„Fjord” pornește de la o întrebare cu miză puternică: cât de departe poate merge intervenția statului în viața unei familii?

Filmul urmărește o familie româno-norvegiană stabilită într-o comunitate din Norvegia. Un tată român și o mamă norvegiană ajung în conflict cu autoritățile locale după apariția unor suspiciuni legate de modul în care își cresc copiii. Din acest punct, Cristian Mungiu construiește o dramă despre familie, credință, diferențe culturale și presiunea instituțiilor care trebuie să decidă unde se termină libertatea privată și unde începe protecția copilului.

Tema are o rezonanță specială și pentru publicul român, care a urmărit în ultimii ani cazuri reale ale unor familii stabilite în țări nordice și intrate în conflict cu sistemele de protecție a copilului.

Cannes, festivalul care i-a confirmat cariera internațională

Cristian Mungiu are una dintre cele mai puternice istorii românești la Cannes.

În 2007, „4 luni, 3 săptămâni și 2 zile” a câștigat Palme d’Or, primul trofeu de acest fel obținut de un lungmetraj românesc. În 2012, „După dealuri” a primit Premiul pentru scenariu, iar actrițele Cosmina Stratan și Cristina Flutur au fost recompensate pentru interpretare. În 2016, „Bacalaureat” i-a adus premiul pentru regie, iar în 2022 „R.M.N.” a fost selectat în competiția oficială.

Prin „Fjord”, regizorul ieșean revine într-un spațiu în care cinematografia sa a fost confirmată constant.

Drepturile de distribuție pentru Statele Unite, Canada, Marea Britanie, Australia și Noua Zeelandă au fost achiziționate de compania Neon. Această mișcare îi oferă filmului o vizibilitate importantă în spațiul anglofon.

Teona SOARE