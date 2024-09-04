REPORTER - După 12 ani de chin, șansa la viață a venit din Bulgaria. „Când ajung acasă, prima oară vreau să-mi strâng familia în brațe”

* de-a lungul celor 12 ani de dializă, Neculai Haralambie a mai fost selectat de trei ori pentru intervenție de transplant renal, însă norocul nu i-a surâs decât săptămâna trecută * „Lucrurile se întâmplă cum le îngăduie Dumnezeu. Nu pot spune că am avut o viață închisă timp de 12 ani, dar nu ești nici liber când depinzi de un aparat. O zi mergi la tratament, una nu. Pentru mulți cred că e o binecuvântare că se poate face dializă”, spune el, de pe patul de spital

Viața unui bărbat din județul Suceava a fost salvată de către medicii ieșeni atunci când se aștepta mai puțin. În urmă cu 12 ani, Neculai Haralambie afla că suferă de boală cronică de rinichi și că, din acel moment, viața lui depinde de ședințele chinuitoare de dializă. Vestea, povestește bărbatul în vârstă de 42 de ani, a fost un adevărat șoc, atât pentru el cât și pentru familie. „Când am descoperit boala, a fost o traumă. Nu m-am știut bolnav niciodată. În timp, am accepat ideea că trebuie să fac dializă. Pentru noi, ca persoane bolnave cu rinichii, dializa este o soluție de viață, a trebuit să mă adaptez. Cel mai important e că nu mi-am pierdut speranța, am crezut mereu într-un transplant. După 12 de ani s-a îndeplinit dorința. Am mai fost chemat de trei ori, dar nu a fost să fie. Lucrurile se întâmplă cum le îngăduie Dumnezeu. Nu pot spune că am avut o viață închisă timp de 12 ani, dar nu ești nici liber când depinzi de un aparat. O zi mergi la tratament, una nu. Pentru mulți cred că e o binecuvântare că se poate face dializă”, a povestit Neculai Haralambie.

„Telefonul salvator” a sunat, în sfârșit, cu folos

De-a lungul celor 12 ani de dializă, Neculai Haralambie a mai fost selectat de trei ori pentru intervenție de transplant renal. Norocul nu i-a surâs atunci, dar bărbatul a continuat să spere că, într-o zi, va primi un telefon salvator și că medicii îi vor comunica existența unui donator compatibil. Cu lacrimi în ochi, bărbatul în vârstă de 42 de ani a povestit despre familia care îl așteaptă acasă. „Am doi băieți, căsătoriți, unul are 23 de ani, are o fetiță. Mai am două fete, copiii mi-au dat puterea să pot trece peste asta. Mereu am așteptat telefonul salvator, așa am salvat numărul de telefon, «telefonul salvator». Când mă sunau, mă gândeam că e posibil să fie salvarea mea. După doi ani de dializă am fost chemat prima oară, nu a fost să fie. A doua oară la fel, a treia oară la fel. Acum a venit ziua cea mare. Îi mulțumesc lui Dumnezeu, le mulțumesc în special donatorilor, familiei, întregii echipe care este extraordinară”, a mai povestit bărbatul din Suceava.

„Prima oară vreau să-mi strâng familia în brațe”

După 12 ani de chin, Neculai Haralambie nu reușește să își imagineze cum va arăta viața lui, fără să fie dependent de ședințele grele de dializă. Cu toate acestea, este conștient de un singur lucru, pe care îl consideră cel mai important: poate, în sfârșit, să petreacă foarte mult timp alături de familie și să călătorească împreună cu cei dragi. „Vreau să îmi petrec mai mult timp cu familia. Momentan nu știu ce vrea să fac. Am vrut mereu să călătoresc. Când ajung acasă, vreau prima oară să-mi strâng familia în brațe. Familia m-a încurajat, ei m-au ajutat. Nu le-a venit să creadă când au auzit de transplant. Am fost foarte emoționat când am auzit că sunt compatibil. Mă gândeam că va fi ca dățile trecute. N-am făcut teste de compatibilitate cu cineva din familie, nu am vrut să pun pe nimeni în pericol, am preferat să aștept. Am sunat acasă după transplant, le-am spus că sunt bine. Ei sunt bucuroși, sperăm să fie bine în continuare. E un miracol, salvarea mea a venit din Bulgaria . Ei sunt semenii noștri, poate și noi trebuie să îi ajutăm pe ei. Înaintea lui Dumnezeu suntem egali. Vreau să stau cât mai mult cu familia, cu nepoția de un an și cu nepotul de doi ani. Abia aștept”, a spus Neculai Haralambie.

Reamintim că, în cursul săptămânii trecute, medicii Spitalului „Dr. C. I. Parhon” din Iași au efectuat două intervenții de transplant renal. Pe lângă bărbatul în vârstă de 42 de ani, un alt pacient, în vârstă de 49 de ani, din județul Neamț, a primit șansa de a trăi o viață normală. „Mi s-au umflat picioarele, mergeam greu. Apoi am făcut controlul și mi-au spus că sunt bolnav cu rinichii. Am fost aici, la Iași. M-au ținut aici vreo săptămână. Am zis că mi-am revenit, dar mai rău mi-am făcut. După aia am intrat în dializă. Eu am umblat prin toată lumea asta, lucram în construcții și apoi nu am mai putut. Aș vrea să pot să circul iar”, spune Daniel Olarasu, pacient.

Intervențiile cu organe aduse de peste hotare sunt rare

De puține ori organe din alte țări ajung la noi pentru transplant. Lista de așteptare pentru centrul de transplant renal de la Iași este de aproape 500 de persoane. „Sunt mai rare aceste intervenții. Au fost doar cinci până în prezent, efectuate la Spitalul Parhon - două din Republica Moldova, trei din Bulgaria . Dar fiecare intervenție de transplant înseamnă niste pacienți fericiți care revin la o viață normală”, explică doctor Ionuț Nistor, purtătorul de cuvânt al Spitalului “ Dr. C.I Parhon”din Iași.

„Numărul de donatori, mai ales în moarte cerebrală, în România este încă mic. E mai mare decât în anii precedenți, dar e încă mic. Nici familiile nu pot să spun că sunt foarte deschise la a dona. Nu știu exact care sunt cauzele. Uneori, întâi spun își dau acordul, apoi se răzgândesc. Alteori își dau acordul cu tot sufletul, din prima”, adaugă Adelina Miron, medic urolog.

De la începutul anului, aproximativ jumătate din donatori au fost persoane aflate în moarte cerebrală. „Sunt 28 de intervenții de transplant, efectuate. Din cele 28, 9 sunt de la donator viu înrudit adică intervenții de transplant de rinichi programate. Celelalte intervenții sunt de la donator aflat în moarte cerebrală”, spune dr. Ionuț Nistor.

Șansele pentru un transplant renal la un pacient cu dializă scad simțitor după cinci ani. Tocmai de aceea, pentru ei transplantul este unica șansă la o viață normală.

