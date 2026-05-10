Rețeta zilei de duminică, 10 mai, Ziua Regalității, vine cu gust de sărbătoare și cu parfum de curți boierești moldovenești: rață la cuptor cu mere și vin, sarmale moldovenești în foi de viță, alivenci cu smântână și dulceață de vișine. O masă care nu mizează pe spectaculosul modern, ci pe belșug, tihnă și gust așezat.

Vedeta mesei: rață la cuptor cu mere și vin

Rața este una dintre acele fripturi care transformă imediat prânzul într-o masă festivă. Se potrivește perfect cu ideea de duminică regală: carne fragedă, piele rumenă, mere coapte, vin alb și mirodenii.

Ingrediente:

1 rață întreagă

3-4 mere acrișoare

1 pahar de vin alb

4-5 căței de usturoi

cimbru

foi de dafin

sare

piper

puțin unt sau ulei

Mod de preparare:

Rața se curăță bine, se tamponează cu șervețele și se freacă pe toate părțile cu sare, piper și cimbru. În interior se pun mere tăiate sferturi, câțiva căței de usturoi și o foaie de dafin.

Se așază într-o tavă, se adaugă vinul și puțină apă, apoi se acoperă și se coace lent, la foc potrivit. Din când în când, se stropește cu sosul format în tavă. Spre final, se descoperă și se lasă să se rumenească frumos.

Se servește cu merele coapte din tavă și cu sosul aromat, lângă o mămăligă fină sau cartofi copți.

Fel de sărbătoare: sarmale moldovenești în foi de viță

Sarmalele în foi de viță au eleganța lor. Sunt mai fine decât cele în varză, mai potrivite pentru o masă de primăvară și au acel gust proaspăt, ușor acrișor, care merge perfect lângă smântână.

Ingrediente:

500 g carne tocată de porc sau amestec porc-vită

100 g orez

foi de viță

2 cepe

mărar verde

cimbru

sare

piper

suc de roșii

smântână pentru servire

Mod de preparare:

Ceapa se călește ușor, apoi se amestecă împreună cu orezul, carnea tocată, sarea, piperul, cimbrul și mărarul. Foile de viță se opăresc dacă sunt crude sau se clătesc bine dacă sunt conservate.

Se formează sarmale mici, bine strânse, care se așază în oală în straturi. Se adaugă suc de roșii și apă cât să le acopere, apoi se fierb încet, până când orezul și carnea sunt bine pătrunse.

La masă se aduc cu smântână rece și, dacă vrem să păstrăm nota moldovenească, cu mămăligă caldă.

Desert boieresc: alivenci moldovenești

Alivencile sunt desertul acela simplu, dar cu aer vechi, de casă bună. Se fac din brânză, mălai, ouă și smântână, iar servite calde, cu smântână și dulceață de vișine, pot încheia perfect un prânz de duminică.

Ingrediente:

500 g brânză dulce de vaci

3 ouă

200 g smântână

100 g mălai fin

3-4 linguri de făină

100 g zahăr

coajă de lămâie

vanilie

un praf de sare

unt pentru uns tava

Mod de preparare:

Brânza se amestecă bine cu ouăle, smântâna, zahărul, mălaiul, făina, vanilia, coaja de lămâie și sarea. Compoziția trebuie să fie cremoasă, dar legată.

Se toarnă într-o tavă unsă cu unt și se coace până capătă crustă aurie. Alivencile se taie calde și se servesc cu smântână și dulceață de vișine.