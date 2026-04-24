Rețeta zilei de vineri. Poale-n brâu moldovenești, desertul care anunță weekendul la Iași

La Iași, finalul de săptămână începe adesea în bucătărie, nu în oraș. După cinci zile de alergătură, trafic, cumpărături grăbite și mese luate pe fugă, vineri seara poate deveni momentul în care casa își recapătă mirosul de aluat copt. Iar puține rețete spun mai bine „weekend în Moldova” decât poalele-n brâu, desertul tradițional cu brânză dulce, aluat dospit și arome calde.

Rețeta este una dintre cele mai cunoscute plăcinte moldovenești, întâlnită sub numele de poale-n brâu sau brânzoaice. Variantele clasice folosesc făină, lapte, drojdie, unt, ouă, brânză dulce de vaci, zahăr, griș, stafide, vanilie și coajă de lămâie, iar timpul de coacere este, de regulă, de aproximativ 30–35 de minute, în funcție de cuptor.

Pentru o tavă de plăcinte pufoase sunt necesare aproximativ 550–570 de grame de făină, 300–350 ml lapte călduț, drojdie uscată, 50 de grame de unt, puțin zahăr, un ou sau două gălbenușuri și un praf de sare. Umplutura se face din 500 de grame de brânză dulce bine scursă, ouă, zahăr, vanilie, coajă rasă de lămâie și, după gust, stafide. Un detaliu important: brânza trebuie scursă bine, altfel umplutura devine apoasă și poate desface aluatul în timpul coacerii. Unele rețete recomandă adăugarea unei linguri-două de griș pentru a lega compoziția.

Aluatul se frământă până devine elastic, apoi se lasă la crescut într-un loc cald. După dospire, se întinde și se taie în pătrate. În mijlocul fiecărui pătrat se pune câte o lingură generoasă de umplutură, apoi colțurile se aduc spre centru, ca un plic. Plăcintele se așază în tavă, se ung cu ou bătut și se coc la 180 de grade, până devin aurii.

Secretul unei rețete reușite nu stă doar în ingrediente, ci în ritm. Laptele nu trebuie să fie fierbinte, pentru că poate afecta drojdia. Aluatul nu trebuie grăbit, pentru că are nevoie de timp să crească. Iar brânza trebuie potrivită cu aromele, nu acoperită de zahăr. Poalele-n brâu bune nu sunt excesiv de dulci, ci echilibrate: moi, parfumate, cu umplutură cremoasă și margini rumene.

Pentru o variantă de vineri seara, rețeta poate fi adaptată ușor. Stafidele pot fi înlocuite cu merișoare, coaja de lămâie cu portocală, iar zahărul pudră poate fi pus abia la final, când plăcintele s-au răcit puțin. Cine vrea un desert mai festiv poate adăuga lângă ele o lingură de smântână dulce sau un pahar de lapte rece.

Astfel de rețete au și o valoare de memorie. Sunt deserturi care trimit la mesele de familie, la bunici, la satele din jurul orașului, la zilele în care bucătăria era centrul casei. Într-o perioadă în care mâncarea se comandă rapid, poalele-n brâu cer răbdare, dar oferă ceva ce nicio livrare nu poate aduce: mirosul acela de aluat copt care schimbă atmosfera unei seri.

Rețeta zilei de vineri nu trebuie să fie complicată, ci memorabilă. Iar o tavă de poale-n brâu moldovenești poate face exact asta: să închidă săptămâna cu gust bun și să deschidă weekendul cu poftă. Teona SOARE