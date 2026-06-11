Reuniune strategică a șefilor de aeroporturi, în capitala Moldovei

* „Presiunea financiară asupra costurilor zborurilor a crescut prin majorarea preţului combustibilului. Ne aşteptăm ca acest lucru să se reflecte şi în creşterea preţului biletelor de avion în perioada următoare, a declarat Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iaşi

Aeroportul Iaşi găzduieşte, în perioada 11-12 iunie, Conferinţa Anuală şi Adunarea Generală a Asociaţiei Aeroporturilor din România (AAR), eveniment care reuneşte directori de aeroporturi, reprezentanţi ai operatorilor aerieni, ai instituţiilor cu atribuţii în domeniul siguranţei şi securităţii aeronautice, precum şi specialişti din industrie, din ţară şi din străinătate.

Conferinţa de la Iaşi îşi propune să identifice soluţii pentru consolidarea unui sector aflat într-o perioadă de transformări accelerate, în care provocările economice, securitatea şi noile tehnologii vor influenţa decisiv viitorul transportului aerian. „Sunt cinci paneluri şi 25 de speakeri care vor dezbate aceste teme. Sperăm ca la finalul evenimentului să putem contura o serie de concluzii care să fie transpuse în măsuri concrete până la întâlnirea de anul viitor. Subiectul principal îl reprezintă sustenabilitatea financiară şi economică, nu doar a aeroporturilor, ci şi a companiilor aeriene, în condiţiile în care presiunea financiară asupra costurilor zborurilor a crescut prin majorarea preţului combustibilului. Ne aşteptăm ca acest lucru să se reflecte şi în creşterea preţului biletelor de avion în perioada următoare, a declarat Romeo Vatră, directorul Aeroportului Iaşi.

Pe agenda conferinţei se află şi teme precum securitatea cibernetică, implementarea inteligenţei artificiale în activitatea aeroportuară, digitalizarea infrastructurii, îmbunătăţirea proceselor operaţionale şi identificarea unor noi oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea aeroporturilor regionale. „Dacă vorbim de provocări, vorbim de conflictele din zonele care ne afectează direct sau indirect, dar şi de presiunea asupra preţului combustibilului, al cărei impact îl resimţim cu toţii. România înregistrează în prezent o creştere de peste 10% a traficului aerian comparativ cu anul trecut, mult peste media europeană. Sperăm ca o eventuală criză a carburantului să nu afecteze această evoluţie”, a afirmat preşedintele Asociaţiei Aeroporturilor din România, Bogdan Mândrescu.

Acesta consideră că, dincolo de investiţiile realizate în infrastructura aeroportuară, dezvoltarea traficului aerian depinde şi de colaborarea dintre administraţiile locale, aeroporturi şi industria turismului. „Absolut toate terminalele şi aeroporturile din România sunt moderne. De acum înainte depinde foarte mult de autorităţile locale, de industria hotelieră, de HoReCa şi de ceilalţi actori implicaţi în dezvoltarea turismului să creeze împreună pachete competitive. Fără această colaborare nu pot fi obţinute rezultate durabile”, a declarat preşedintele AAR. Laura RADU