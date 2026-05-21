Revoltă la Termo Service!

Peste o sută de angajați ai Diviziei de Termoficare din cadrul Termo-Service Iași au declanșat, astăzi, un protest spontan în fața CET I Iași, în cartierul Tudor Vladimirescu. Revolta oamenilor vine pe fondul unor nemulțumiri acumulate de ani întregi: salarii considerate prea mici, lipsa personalului calificat, echipamente învechite și blocarea negocierilor salariale după adoptarea controversatei Ordonanțe „Trenuleț”.

Începând cu ora 07:00, peste 110 angajați au întrerupt activitatea și s-au strâns în fața sediului, într-o imagine care amintește de marile conflicte sociale din sistemele industriale aflate sub presiune. Atmosfera a fost una tensionată, iar oamenii au reclamat faptul că nimeni din conducerea companiei sau din partea Primăriei nu a venit inițial să discute cu ei, deși situația riscă să afecteze unul dintre cele mai sensibile servicii publice ale orașului.

În centrul protestului s-a aflat liderul sindicatului Energia 2013 Iași, Sorin Turcu, care a transmis că principala nemulțumire este legată de excluderea angajaților din memorandumul privind majorarea salarială de 6,5%, creștere care ar fi trebuit să acopere rata inflației din anul precedent.

Potrivit acestuia, ultima majorare salarială a avut loc în iulie 2024 și a însemnat doar aproximativ 500 de lei brut, adică aproximativ 280 de lei net. De atunci, veniturile au rămas înghețate, în timp ce costurile de trai au continuat să crească.

Situația este cu atât mai delicată cu cât Divizia de Termoficare funcționează deja la limită din punct de vedere al personalului. Din totalul celor aproximativ 238 de angajați preluați de la fostul operator francez Veolia, aproximativ 40 sunt pensionari, ceea ce arată deficitul sever de personal calificat și dificultatea atragerii de noi angajați în sistem.

Sindicaliștii susțin că salariile actuale au devenit necompetitive într-o piață a muncii în care construcțiile, logistica sau industria privată oferă venituri considerabil mai mari pentru muncitori calificați. În plus, oamenii reclamă lipsa echipamentelor și a materialelor necesare pentru desfășurarea activității în condiții normale, dar și deteriorarea dialogului social dintre sindicat, management și autorități. „Nu putem continua la acest nivel de salarizare, pentru că nu mai putem recruta oameni”, a explicat Sorin Turcu, acuzând efectele Ordonanței „Trenuleț”, care ar fi blocat atât creșterile salariale, cât și negocierile colective în sistemul public și în companiile aflate sub control administrativ.

De cealaltă parte, primarul Mihai Chirica a declarat că revendicarea privind majorarea salarială de 6,5% este justificată prin nevoia de acoperire a inflației și a confirmat faptul că problema pare să fi pornit de la neinițierea memorandumului necesar pentru aprobarea majorării de către Guvern.

Edilul a anunțat că luni va avea loc o întâlnire cu șapte reprezentanți ai protestatarilor și cu conducerea companiei, pentru analizarea situației și identificarea unor soluții. Daniel BACIU