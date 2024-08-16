Rezervele de apă din lacurile de acumulare sunt sub 78% din capacitatea maximă, pe fondul secetei prelungite



Coeficientul de umplere a celor 40 de lacuri de acumulare administrate de Apele Române a coborât sub 78%, pe fondul secetei prelungite, iar specialiştii instituţiei fac eforturi pentru ca acest procent să nu scadă sub 75% până la finalul lunii, a precizat la Radio România Actualităţi purtătoarea de cuvânt a Administraţiei Naţionale Apele Române.

Ana Maria Hagiu spune însă că situaţia nu este la fel de gravă ca în urmă cu 2 ani, când România s-a confruntat cu lipsa precipitaţiilor pe o perioadă lungă de timp: nivelul Dunării era, în august 2022, mult sub cel prognozat pentru perioada următoare, iar numărul localităţilor unde se impuneau atunci întreruperi de alimentare cu apă în sistem centralizat era mult mai mare decât în prezent. Restricţii vor fi totuşi în continuare, spune Ana Maria Hagiu:

„Restricţiile, în primul rând, vor fi impuse utilizatorilor, pisicultură, irigaţii, concentrându-ne către alimentarea cu apă a populaţiei. La nivelul Dunării, în acest moment avem sectoare ale fluxului aferente a 41 de localităţi, am intrat deja în faza de atenţionare. Conform prognozelor, din păcate, nivelele Dunării vor continua să scadă, însă nu am ajuns la nivelul critic. Avem un debit de 2.800m?/sec., urmând ca în data de 20 august să ajungă la 2600. Comparativ cu 2022, aveam spre sfârşitul lunii august un debit de 1.750m?/sec. În acest moment nu se pune problema opririi centralei de la Cernavodă. Mai avem o rezervă de 90 de cm până la aplicarea dreptei întâi de restricţii, treapta întâi însemnând avertizare. Din punct de vedere al navigaţiei, se acordă în această perioadă o grijă deosebită şi din punct de vedere al încărcăturii navelor", a spus Ana Maria Hagiu.