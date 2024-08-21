Inedit! Un muzeu din Iași își plantează propria pădure
„Regina nopții” se joacă la Iași. Oana Mogoș aduce pe scena FITPTI spectacolul care i-a adus Premiul UNITER
La Iași, roșiile sunt mai scumpe decât avocado
„Prefer adrenalina și savoarea contactului direct și nemediat cu publicul din sala de teatru”
Prețul carburanților, astăzi, în toate stațiile din Iași
O tastatură care costă cât o mașină face furori pe internet. Ce știe să facă VIDEO
VIDEO | Insula Pisicilor din Brazilia, paradisul din mijlocul oceanului devenit refugiu pentru animalele abandonate de stăpâni. Multe dintre feline au devenit sălbatice
Revoluție la granițele României: din 12 octombrie, intrarea și ieșirea din țară se schimbă complet
Publica anunt
Inapoi
Pagina principală Moldova Ritm intens de lucru pe străzile și trotuarele din oraș

Ritm intens de lucru pe străzile și trotuarele din oraș

Ritm intens de lucru pe străzile și trotuarele din oraș

Deși mercurul termometrelor urcă cu regularitate în aceste zile, în special după orele prânzului, la valori care depășesc 35 de grade Celsius, echipele Citadin SA continuă programul de reabilitare a infrastructurii rutiere întocmit și aprobat la începutul lunii de conducerea municipalității.

Pe lângă asfaltări, muncitorii de la Citadin SA execută frezări la carosabil, montări de borduri și marcaje rutiere în toate zonele din oraș. Astfel, în cursul zilei de ieri, echipele de muncitori ale societății au executat frezări şi reparaţii cu asfalt pe Bulevardul CA Rosetti, strada Gheorghe Săulescu (la intersecţia cu strada Costache Negruzzi) și strada Costache Negruzzi, reparaţii cu asfalt pe Șoseaua Nicolina nr. 18, în fața Liceului „Waldorf” și pe bulevardul Nicolae Iorga, reparaţii cu material concasat în zona Şcolii „Ghica Vodă”, reparaţii în zona Primăriei, Stadionului Municipal „Emil Alexandrescu”, Stadionului „Tineretului” și a Pasajului „Canta”, montare de borduri pe Calea Galata nr. 10-12, în fața Colegiului „Mihai Eminescu”, ridicare cămine la cotă pe strada Nouă, marcaje parcări pe strada Strămoşilor, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, marcaje în fața școlilor și grădinițelor din zonele Păcurari, Copou și Şoseaua Naţtională. „În cursul serii de miercuri spre joi, echipele noastre au executat montări de bump-uri (popice) pe strada Tabacului, marcaje transversale pe bulevardul Nicolae Iorga, marcaje longitudinale pe Şoseaua Moara de Foc și străzile Canta și Stihii, precum și staţii BUS pe bulevardul Carol I”, au precizat reprezentanții Citadin SA, care au adăugat că în perioadele de lucru, traficul rutier în aceste zone a fost restricționat. Edi MACRI

 

 Evenimentul pe WhatsApp – cele mai tari stiri, direct pe telefon!

Esti mereu pe fuga? Noi îti trimitem zilnic cele mai importante 3 stiri din Iasi, Moldova si tara – scurt, clar, fara spam.

Plus: alerte locale de urgenta, noutati exclusive si acces rapid la anunturi importante.

Intra pe canalul nostru oficial: Ziarul Evenimentul

⇒ Încearca 3 zile. Daca nu-ti place, poti iesi oricând.

 

Subiecte asemanatoare

Moldova

Mai Multe