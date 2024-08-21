Ritm intens de lucru pe străzile și trotuarele din oraș

Deși mercurul termometrelor urcă cu regularitate în aceste zile, în special după orele prânzului, la valori care depășesc 35 de grade Celsius, echipele Citadin SA continuă programul de reabilitare a infrastructurii rutiere întocmit și aprobat la începutul lunii de conducerea municipalității.

Pe lângă asfaltări, muncitorii de la Citadin SA execută frezări la carosabil, montări de borduri și marcaje rutiere în toate zonele din oraș. Astfel, în cursul zilei de ieri, echipele de muncitori ale societății au executat frezări şi reparaţii cu asfalt pe Bulevardul CA Rosetti, strada Gheorghe Săulescu (la intersecţia cu strada Costache Negruzzi) și strada Costache Negruzzi, reparaţii cu asfalt pe Șoseaua Nicolina nr. 18, în fața Liceului „Waldorf” și pe bulevardul Nicolae Iorga, reparaţii cu material concasat în zona Şcolii „Ghica Vodă”, reparaţii în zona Primăriei, Stadionului Municipal „Emil Alexandrescu”, Stadionului „Tineretului” și a Pasajului „Canta”, montare de borduri pe Calea Galata nr. 10-12, în fața Colegiului „Mihai Eminescu”, ridicare cămine la cotă pe strada Nouă, marcaje parcări pe strada Strămoşilor, bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfânt, marcaje în fața școlilor și grădinițelor din zonele Păcurari, Copou și Şoseaua Naţtională. „În cursul serii de miercuri spre joi, echipele noastre au executat montări de bump-uri (popice) pe strada Tabacului, marcaje transversale pe bulevardul Nicolae Iorga, marcaje longitudinale pe Şoseaua Moara de Foc și străzile Canta și Stihii, precum și staţii BUS pe bulevardul Carol I”, au precizat reprezentanții Citadin SA, care au adăugat că în perioadele de lucru, traficul rutier în aceste zone a fost restricționat. Edi MACRI