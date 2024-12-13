Robi și Iuri. Lumea magică a copilăriei va prinde viață la Biblioteca Centrală Universitară

Vineri, 13 decembrie, de la ora 17, Biblioteca Centrală Universitară își deschide porțile pentru un eveniment aparte: lansarea cărții „Robi și Iuri, Robotul Aiurit. Manualul de obrăznicii cuminți”, un eveniment caritabil. Acest volum promite să aducă un strop de magie, creativitate și bucurie în sufletele celor prezenți, fie ei copii, adolescenți sau adulți cu spirit tânăr. Cartea, care îi are în prim-plan pe Robi, un băiețel plin de energie și curiozitate, și Iuri, un robot haios și aiurit, reprezintă o celebrare a imaginației și a prieteniei. Împreună, cei doi protagoniști transformă orice zi obișnuită într-o aventură extraordinară, demonstrând că lumea poate fi mai colorată și mai frumoasă prin micile „obrăznicii cuminți” care ne fac să râdem și să ne simțim vii.

„Volumul este mai mult decât o simplă colecție de povești. Este un îndemn pentru toți cei care vor să redescopere bucuria copilăriei și să își amintească de puterea imaginației. Prin fiecare aventură a lui Robi și Iuri, cititorii sunt invitați să vadă lumea cu alți ochi, să îndrăznească să viseze și să aducă zâmbete în viețile celor din jur”, a spus jurnalistul Maura Anghel, inițiatorul proiectului. Un aspect inedit al cărții îl constituie contribuțiile unor copii și adolescenți care, inspirați de aventurile lui Robi și Iuri, au creat propriile povești. Aceste texte reflectă perspective unice, sensibilități și o curiozitate debordantă, reamintindu-ne de frumusețea și diversitatea imaginației copilăriei.

Evenimentul lansării, un prilej de bucurie colectivă

Lansarea de vineri va fi mai mult decât o simplă prezentare a cărții. Organizatorii promit un eveniment plin de surprize, de la lecturi captivante până la momente de interacțiune cu autorii și tinerii care au contribuit la volum. Atmosfera promite să fie una caldă și primitoare, iar cei prezenți vor avea ocazia să descopere cum Robi și Iuri au devenit mai mult decât personaje: adevărate surse de inspirație pentru o generație întreagă. Gazdele vor avea ca invitați și câțiva dintre artiștii Clubului de dans sportiv Noblesse, cunoscut pentru rezultatele sale foarte bune. Recent, la București, scena dansului sportiv a fost martora unui spectacol de excelență, energie și eleganță, în cadrul uneia dintre cele mai prestigioase competiții naționale. În prim-plan s-au aflat talentații dansatori ai clubului de Dans Sportiv Noblesse din Iași, coordonat cu pasiune și profesionalism de Aniela și Ștefan Sabie. Renumiți pentru dedicarea cu care formează viitori campioni, aceștia au reușit, din nou, să își confirme poziția de lideri în domeniu prin rezultatele excepționale obținute de perechile lor. Cu grația unor adevărați maeștri și precizia unor profesioniști, Roman Octavian și Popescu Theodora au cucerit titlul de campioni naționali la Clasa E, categoria de vârstă 16-18 ani, secțiunea standard. Evoluția lor pe ringul de dans a captat atenția publicului și a juriului deopotrivă, oferind momente de o frumusețe artistică aparte. Tot la Clasa E, categoria 16-18 ani standard, Spiridon Andrei și Bozian Maria au adus acasă medalia de argint. Determinarea și armonia cu care au interpretat fiecare dans le-au asigurat un loc binemeritat pe podium. Pe ei îi vor cunoaște publicul la lansarea de carte. Realizările clubului nu se opresc aici.

La categoria E 6-9 ani, într-o competiție de un nivel foarte ridicat, Leonte Robert și Mihalache Maria au reușit să urce pe podium, obținând medalia de bronz. Performanța lor este cu atât mai impresionantă cu cât au concurat alături de alte șase perechi extrem de bine pregătite. La Clasa D, categoria de vârstă 14-15 ani, Leonte Albert și Bulbasa Carina s-au calificat în finala competiției, ocupând un onorabil loc V dintr-un total de 23 de perechi. Evoluția lor a demonstrat potențialul imens pe care îl au și promite rezultate remarcabile în viitor.

Și pentru că se apropie Crăciunul, oaspeții vor fi invitați și la un recital de colinde oferit de Grupul vocal „Cantissimo” al Universității Naționale de Arte „George Enescu”, dirijat de c[tre lectorul universitar Consuela Radu-Țaga, care este și dirijorul Corului „Gavriil Musicescu” al Filarmonicii de Stat „Moldova” Iași.

Clara DIMA