ROCK'N'IAȘI – Tineri în Acțiune

Până la finele lunii, Iașul este centrul unei inițiative culturale inedite, dedicată tinerilor pasionați de organizarea de evenimente și de muzica rock. Proiectul "ROCK'N'IAȘI – TineriÎnAcțiune", coordonat de Asociația Culturală Moldavia cu sprijinul Consiliului Județean Iași, oferă o oportunitate unică pentru 25 de tineri din oraș să învețe și să experimenteze managementul de evenimente prin organizarea unor concerte rock cu trupe locale.

Acești tineri, dornici să învețe și să își dezvolte abilitățile, participă activ la toate etapele organizării concertelor: de la planificare și logistică, până la promovarea și coordonarea spectacolelor. Proiectul are un dublu scop: pe de o parte, dezvoltarea personală a participanților, iar pe de altă parte, combaterea anomiei sociale prin implicarea activă în comunitate.

Dezvoltarea abilităților de comunicare, leadership și organizare este esențială pentru viitorii organizatori de evenimente, iar proiectul le oferă acestora un cadru real în care să pună în practică ceea ce învață. În acest fel, tinerii dobândesc nu doar cunoștințe teoretice, ci și experiență concretă, învățând să gestioneze provocările care apar atunci când coordonezi un eveniment de amploare.

Publicul ieșean va avea ocazia să participe la cinci concerte organizate în cadrul acestui proiect, fiecare concert fiind o reflectare a muncii și entuziasmului tinerilor organizatori. Line-up-ul include trupe locale care promit să aducă energia și pasiunea specifică muzicii rock, oferind o experiență autentică:

SKAIEȚII – 18 octombrie, ora 21:00

IMPRUDENT – 19 octombrie, ora 20:00

FIER VECHI – 25 octombrie, ora 21:00

MEZZANINE – 26 octombrie, ora 20:00

KRÖM & MANTRA – 27 octombrie, ora 19:00

Aceste evenimente nu doar că își propun să aducă împreună iubitorii de muzică rock din Iași, dar oferă și o platformă pentru tinerii artiști locali care, prin aceste concerte, au șansa de a se face cunoscuți și de a-și dezvolta cariera.

Proiectul "ROCK'N'IAȘI – TineriÎnAcțiune" este un exemplu excelent de cum inițiativele locale pot avea un impact profund asupra comunității, oferind tinerilor un spațiu în care să învețe, să se dezvolte și să contribuie la viața culturală a orașului. Prin organizarea de concerte rock, acești tineri nu doar că își dezvoltă abilități esențiale, dar contribuie la promovarea muzicii locale și la consolidarea unui spirit de colaborare și creativitate în rândul noilor generații.

Clara DIMA