România, lider european la abandon școlar

Într-o Europă care privește educația ca pe un pilon al prosperității, România continuă să rămână în urmă, purtând povara celui mai ridicat procent de abandon școlar timpuriu din Uniunea Europeană. Cele mai recente date ale Eurostat arată că, în 2023, 16,6% dintre tinerii români cu vârste între 18 și 24 de ani au părăsit școala înainte de a finaliza studiile obligatorii. În spatele acestei statistici reci se ascund însă povești de viață, eșecuri sistemice și un viitor incert pentru aproape unul din șase tineri.

Deși rata a scăzut cu doar 1,5 puncte procentuale în ultimii zece ani, progresul este lent, iar ținta stabilită pentru 2030, aceea de a ajunge la o rată de 9%, pare încă un vis îndepărtat. Într-un contrast izbitor, țări precum Croația sau Polonia au adus abandonul școlar la sub 5%, oferindu-le tinerilor lor șansa unui viitor mai bun. Însă pentru mulți copii din România, educația este încă un lux – un drum blocat de sărăcie, de infrastructura școlară deficitară sau de lipsa de sprijin.

„Abandonul școlar nu este doar o decizie individuală; este un fenomen cu efecte adânci asupra întregii societăți. Fără educație, acești tineri devin captivi într-un cerc vicios al sărăciei, al șomajului și al vulnerabilității. Într-o lume în care calificările și competențele sunt cheia succesului, România riscă să își piardă o parte semnificativă din generația tânără, lăsând în urmă nu doar indivizi, ci întregi comunități lipsite de speranță”, spun specialiștii în educație.

Statisticile arată că această problemă este mult mai acută în mediul rural, acolo unde lipsa unui autobuz școlar sau a unei mese calde la prânz pot fi motive suficiente pentru ca un copil să renunțe la școală. Tot acolo, stereotipurile, discriminarea și lipsa de perspectivă transformă educația într-o provocare uriașă.

Este nevoie de o schimbare de mentalitate

În fața acestor realități dure, întrebarea care se ridică este: ce putem face? Răspunsul nu este unul simplu, dar implică mai mult decât politici publice. Este nevoie de o schimbare de mentalitate, de solidaritate și de implicare. Fiecare comunitate, fiecare părinte, fiecare profesor are un rol de jucat. Investițiile în infrastructură, programele de sprijin pentru familiile defavorizate și inițiativele locale de mentorat pot face diferența.

Mai presus de toate, trebuie să privim dincolo de cifre și să vedem copilul care își poartă ghiozdanul în drum spre o școală rece și neprimitoare, adolescentul care renunță la visele sale pentru că „nu are rost” sau părintele care, în lipsa unor soluții, alege să-și țină copilul acasă.

„Abandonul școlar nu este doar problema lor – este problema noastră, a tuturor. Pentru fiecare tânăr pierdut din sistem, pierdem o parte din viitorul nostru comun. Nu putem să rămânem indiferenți, să ne ascundem în spatele statisticilor sau să dăm vina pe sistem. Trebuie să ne ridicăm la înălțimea acestor provocări, să fim prezenți și să luptăm pentru o schimbare reală”, au spus reprezentanții multor ONG-uri ieșene ce susțin educația.

România are resursele și capacitatea de a transforma această poveste tristă într-un exemplu de reușită. Dar pentru asta, trebuie să înțelegem că educația nu este doar un drept, ci și o datorie morală pe care o avem față de copiii noștri. Fiecare copil care abandonează școala este o șansă pierdută, dar fiecare copil care rămâne este o promisiune pentru viitor. Timpul nu este de partea noastră, dar speranța poate fi. Dacă acționăm acum, putem să oferim acestor tineri ceea ce merită: nu doar o diplomă, ci șansa la o viață mai bună.

Clara DIMA