România rămâne, din septembrie, fără bani pentru autostrăzi

* „Mecanismul se poate gripa instantaneu dacă Transporturile nu primesc 4-5 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară de luna viitoare. Banii s-au terminat și în 2024, tot în septembrie. Atunci ex-ministrul Grindeanu a făcut rost de niște mărunțiș. Dar acum nu mai avem alegeri, iar bugetul e țăndări”, spun cei de la Asociația Pro Infrastructura, cel mai important organism non-guvernamental dedicat infrastructurii

Problema se vedea venind de mai bine de doi ani, de când România a semnat contracte rutiere de peste 25 de miliarde de euro, deși avea la dispoziție, prin Programul Transport, doar 5,5 miliarde de euro până în 2028, fapt recunoscut inclusiv de Comisia Europeană. Diferența este astronomică, dar politicienii au preferat să vândă iluzii electorale în loc să facă o listă de priorități bazată pe criterii tehnice.

În loc de o dezbatere serioasă despre cum prioritizăm proiectele și cum evităm blocajul, liderii politici fac ceea ce știu mai bine: pasează vina, își numără voturile în coaliție și trimit „pe surse” frânturi de informații către presă.

Cazul Umbrărescu e relevant. Antreprenorul care trage din greu pe A7 a mai trecut prin crize, iar atunci avea dreptate: inflația, pandemia și războiul au explodat costurile. Acum însă nu vorbim de întârzieri la plată, ci de o problemă mult mai gravă – am angajat lucrări pe care nu le putem susține financiar până la capăt. „UMB este cel mai expus antreprenor general, în special pe A7 unde a tras foarte tare, pe cele 10 loturi dintre Buzău și Pașcani acumulând o diferență medie între progresul fizic și cel financiar de 21%. Totuși, nu este cu mult mai mare decât media uzuală, 14-15%, de pe alte șantiere de autostrăzi și drumuri expres. Statul nu a avut în 2025 plăți restante față de Umbrărescu. Ba mai mult, facturile s-au achitat, în medie, la 2-3 săptămâni de la emitere, mult mai devreme de termenul contractual de plată, 60 de zile. Lucru valabil și pentru ceilalți constructori. Deși până în prezent plățile au mers ceas, mecanismul se poate gripa instantaneu dacă Transporturile nu primesc 4-5 miliarde de lei în plus la rectificarea bugetară de luna viitoare. Banii s-au terminat și în 2024, tot în septembrie. Atunci ex-ministrul Grindeanu a făcut rost de niște mărunțiș. Dar acum nu mai avem alegeri, iar bugetul e țăndări”, spun cei de la Asociația Pro Infrastructura.

Iar în loc să recunoaștem asta și să alegem transparent ce continuăm și ce amânăm, preferăm să ținem discursuri despre „proiecte strategice”, să aruncăm pe piață himere precum programul SAFE și să alimentăm scandalul politic cu amenințări privind ieșirea de la guvernare.

Fără onestitate și prioritizare, șantierele se vor opri, iar autostrăzile vor rămâne pe hârtie. Și, la fel ca în atâtea alte momente din istoria recentă, cineva va veni la televizor și va spune că „nu s-au putut face lucrurile altfel”. Daniel BACIU