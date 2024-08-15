Rugăciuni, speranțe și liniște sub ocrotirea Maicii Domnului

Sub cerul senin al unei zile de august, Iașul, la fel ca toate orașele țării, a purtat îmbracă de sărbătoare, celebrând una dintre cele mai îndrăgite și venerate sărbători religioase din calendarul ortodox: Adormirea Maicii Domnului. Această zi sfântă, marcată pe 15 august, nu este doar un moment de reculegere și rugăciune, ci și o ocazie de a împleti tradițiile străvechi cu credințele adânc înrădăcinate în sufletul moldovenilor.

Cimitirele, lăcașuri ale memoriei

La primele ore ale dimineții, cimitirele Iașului au prins viață. Din toate colțurile orașului, oamenii au venit cu buchete de flori, lumânări și ofrande pentru a-și comemora rudele și prietenii trecuți în neființă. Cimitirul „Eternitatea”, unul dintre cele mai vechi și mai cunoscute locuri de odihnă veșnică din Iași, a devenit aproape un loc de pelerinaj pentru mulți credincioși, la fel ca și Cimitirul „Petru și Pavel”. Pe aleile înguste, printre cruci și pietre funerare, s-a auzit murmurul rugăciunilor, iar mirosul de tămâie s-ai ridicat ușor în aerul cald al dimineții. „Venim aici în fiecare an de Adormirea Maicii Domnului. Este un moment de liniște și pace, când ne rugăm pentru sufletele celor plecați și ne amintim de vremurile bune petrecute împreună. Maica Domnului este cea care ne ascultă rugăciunile și ne dă puterea să mergem mai departe”, a spus Gabriela, o ieșeancă a cărei întreagă familie doarme somnul de veci în cimitirul de pe Moara de Vânt

Con tinuarea în ediția de mâine a Ziarului Evenimentul.