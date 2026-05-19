Rusia a trimis la Iași un interlop de pe lista „Most Wanted”  

Un nume greu din lumea interlopă, aflat ani la rând pe listele internaționale de urmărire, a fost adus în România într-o operațiune care readuce în atenție unul dintre cele mai controversate dosare de criminalitate organizată cu legături în spațiul ex-sovietic.

Potrivit Poliției Române, Vasile Rodideal - cetățean român cu domiciliul în Iași, născut în Republica Moldova - a fost extrădat luni din Rusia și introdus direct într-o unitate de detenție pentru executarea unei pedepse de 12 ani și 6 luni de închisoare.

Numele lui Rodideal nu apare într-un dosar obișnuit. Condamnarea vizează un spectru extrem de grav de acuzații: constituire și susținere a unei grupări de criminalitate organizată, instigare la omor calificat, deținere ilegală de muniție pentru arme de război, dar și fapte legate de bancnote false și conducere ilegală pe drumurile publice.

În limbajul anchetatorilor, vorbim despre o structură infracțională complexă, cu ramificații multiple și cu un profil care depășește cu mult delincvența clasică.

Extradarea din Rusia este, în sine, un element spectaculos al cazului. Transferul a fost realizat prin cooperarea dintre Inspectoratul General al Poliției Române, Centrul de Cooperare Polițienească Internațională și autorități judiciare din mai multe state, într-un mecanism rar și complicat din punct de vedere diplomatic și procedural.

Faptul că un urmărit inclus în categoria „Most Wanted” ajunge înapoi în România după ani de căutări transmite un semnal puternic despre intensificarea cooperării internaționale în dosarele de criminalitate organizată transfrontalieră.

Pentru Iași și pentru zona Moldovei, numele Vasile Rodideal are o rezonanță aparte, fiind asociat de-a lungul anilor cu rețele interlope influente și cu dosare care au alimentat constant legenda unei lumi subterane în care violența, intimidarea și conexiunile externe se amestecau cu afaceri obscure și influență locală.

Acum, după ani de fugă și proceduri internaționale, revenirea sa sub escortă în România marchează finalul unei etape spectaculoase de urmărire și începutul executării unei condamnări grele, într-un dosar care continuă să fie privit drept unul dintre simbolurile luptei împotriva crimei organizate din estul țării. Andrei TURCU