S-a dat semnalul de curățenie în cămine

Campusul „Tudor Vladimirescu” din Iași a prins deja viață. 200 de studenți au venit să ajute la curățenie înainte de începerea noului an universitar. Tinerii se ocupă de toate treburile: văruit, vopsit, reparații și alte asemenea. Leagă prietenii în acest timp și în plus sunt scutiți o lună de la plata cazării.

A devenit o tradiție ca în toamnă să vină studenții să își facă singuri căminele frumoase. Anul acesta sunt mai mulți ca niciodată, peste 200 de studenți. Se bucură că pot să ajute și se și distrează în timp ce muncesc. Pe holurile căminelor răsună muzica, tinerii cântă în timp ce dau cu vopsea și var. „Mai avem aceste patru bănci de vopsit și așteptăm să termine băieții ca să le vopsim și pe celelalte. În general merge bine. Nu e greu pentru că avem un colectiv minunat, atmosfera este plăcută și treaba nu se simte. Ne place, am fost și anul trecut”, spune un tânăr.

Cine ajută nu plătește cazarea o lună

Pentru unii este prima dată când dau o mână de ajutor. Muncă nu le rămâne nerăsplătită, pentru efortul lor timp de o lună nu vor plăti cazarea. „Încercăm să aducem ceva nou campusului, am luat lemnele astea, încercăm să le montăm să facem niște mese, am făcut așa cum am știut noi din facultate, adică nu sunt niște planuri foarte elaborate. Pentru mine este primul meu an în curățenie și mi-am dorit să ajut și eu comunitatea studențească, să avem ceva nou, autentic, al nostru. Faptul ca nu plătim este un bonus, voi folosi banii economisiți să îmi amenajez camera”, spune un alt tânăr.

500.000 de lei economisiți în 10 ani

Prin ajutorul lor se fac economii serioase la nivelul Direcției Cămine Studențești din cadrul Universității Tehnice. În cei 10 ani de când se practică voluntariatul tinerilor la curățenie s-au economisit sute de mii de lei. „Dacă stăm și analizăm faptul că desfășurăm această activitate cu studenții chiar de 10 ani, cred că am economisit 4-500 de mii de lei, o sumă considerabilă. Banii sunt investiți tot în cămine, în alte lucruri decât curățenia”, spune Bogdan Istrate, prorector UTI Iași.

O lună de cazare în campusul din Tudor Vladimirescu din Iași pleacă de la 260 de lei într-o cameră de patru persoane și ajunge la 550 de lei într-o cameră cu doar două persoane și baie proprie.

Maria STANCU