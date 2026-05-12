S-a stabilit pe ce vor fi cheltuiți banii județului în acest an

* spitalele din subordinea CJ consumă mai mult de jumătate din bugetul județului * un alt proiect strategic care apare în bugetul pe 2026 este centura ușoară de ocolire a municipiului Iași, investiție considerată vitală pentru descongestionarea traficului sufocant din zona metropolitană

Consiliul Județean Iași a aprobat, marți, 12 mai, un buget general de aproape 2,1 miliarde de lei pentru anul 2026, unul dintre cele mai mari din istoria instituției. Documentul financiar, adoptat în plenul CJ, promite investiții majore în spitale, infrastructură, cultură și digitalizare, într-o încercare de a accelera modernizarea județului.

Față de anul trecut, bugetul este mai mare cu aproximativ 7%, însă conducerea administrației județene avertizează că majorarea vine într-o perioadă în care cheltuielile publice au explodat, iar costurile pentru întreținerea serviciilor esențiale cresc constant.

Marea miză a anului 2026 rămâne sănătatea

Peste jumătate din întregul buget al județului — mai exact 54,28%, adică aproximativ 1,14 miliarde de lei — merge către spitalele aflate în subordinea CJ. Practic, sistemul medical consumă cea mai mare parte a resurselor financiare, în condițiile în care Iașul deservește întreaga regiune a Moldovei prin unități medicale cu adresabilitate regională.

Vor beneficia de investiții importante spitale precum Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sf. Maria” Iași, Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Parascheva” Iași, Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” Iași și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași, unde sunt prevăzute proiecte de digitalizare și modernizare finanțate în mare parte prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

În paralel, administrația județeană încearcă să rezolve și una dintre cele mai sensibile probleme din sistemul medical ieșean: situația Maternitatea „Elena Doamna” Iași. În buget au fost incluse sumele necesare pentru achiziția clădirilor retrocedate foștilor proprietari, o problemă care planează de ani întregi asupra viitorului unității medicale.

Bani alocați pentru centura ușoară de ocolire a municipiului Iași

Un alt proiect strategic care apare în bugetul pe 2026 este centura ușoară de ocolire a municipiului Iași, investiție considerată vitală pentru descongestionarea traficului sufocant din zona metropolitană. Proiectul este văzut drept una dintre cele mai importante investiții de infrastructură rutieră pregătite de administrația județeană.

Nici cultura nu a fost uitată. Filarmonica „Moldova” Iași urmează să intre într-un amplu proces de reabilitare și modernizare, iar festivalurile-emblemă ale orașului, FILIT și FITPTI, vor primi câte un milion de lei fiecare pentru organizarea edițiilor din acest an.

Costel Alexe: „Un buget echilibrat și realist”

Președintele Costel Alexe a descris bugetul drept unul „echilibrat și realist”, insistând asupra faptului că administrația trebuie să susțină funcționarea a șase spitale regionale, șapte instituții de cultură, aproape 1.000 de kilometri de drumuri județene și cea mai mare Direcție Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din regiune.

În total, peste 7.500 de angajați lucrează în instituțiile coordonate de CJ Iași, iar presiunea financiară asupra administrației devine tot mai mare de la an la an. Cu toate acestea, conducerea județului susține că investițiile nu vor fi oprite și că 2026 trebuie să fie anul marilor proiecte care pot schimba radical standardul de viață din județ.

Dincolo de cifre și procente, miza reală a acestui buget este una uriașă: dacă proiectele promise vor fi duse la capăt, Iașul ar putea intra într-o nouă etapă de dezvoltare accelerată, cu infrastructură modernă, spitale digitalizate și investiții culturale majore. Carmen DEACONU