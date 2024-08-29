S-a stins din viață ziaristul Andrei Hurbea
S-a stins din viață, la doar câteva minute după miezul nopții de marți, ziaristul Andrei HURBEA.
Unul dintre puținii breslași dedicați cu adevărat meseriei, pe care o practica din adolescență și pe care a slujit-o până în ultimele clipe, Andrei a fost răpus de o boală nemiloasă.
A iubit viața, a fost, ca toți ziariștii buni, orgolios, a ajutat mereu pe oricine, oricând, s-a ținut departe de ranchiună, uneori și de probleme... A ars ca o lumânare aprinsă la ambele capete, de cele mai multe ori spre binele celorlalți. Drum lin, Andrei!
Pentru cei care doresc să-și ia rămas bun, trupul celui care a fost ziarist Andrei HURBEA este depus la capela Cimitirului „Sf.Vasile”. Înmormântarea va avea loc sâmbătă, la ora 12.
Dumnezeu să-l ierte! Condoleanțe familiei!
