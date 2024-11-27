Sacoșa cu sacoșe, un destin al plasticului bine împachetat. „Comoara” ascunsă din fiecare casă

Românii au un talent aparte pentru a transforma orice obiect obișnuit într-un simbol cultural. Nimic nu ilustrează mai bine această artă decât faimoasa „sacoșă cu sacoșe”, un obiect venerat în aproape fiecare gospodărie. Așezată în spatele ușii de la bucătărie sau în dulapul de pe balcon, acest depozit personal de pungi de plastic ne definește obiceiurile, micile obsesii și, de ce nu, spiritul gospodăresc.

Reciclarea, dar altfel

De la prima apariție în România a pungilor de plastic – când „plasa” era aproape un obiect de lux – până la zilele noastre, ele au evoluat dintr-un simplu accesoriu util într-o emblemă națională. Desigur, vremurile s-au schimbat: pungile de unică folosință au devenit un dușman al planetei, taxele s-au impus, iar conștiința ecologică a câștigat teren. Dar să nu ne păcălim: nu aruncăm pungile de plastic, ci le transformăm în mici comori de uz personal.

„De ce să arunci o pungă bună? O spăl frumos, o usuc și o bag în sacoșa cu sacoșe. Poate îmi trebuie săptămâna viitoare la piață!”, spune Maria Dimofte, o pensionară din Iași. Pentru generația care a crescut într-o Românie a lipsurilor, nimic nu se aruncă. Fiecare pungă are o valoare simbolică, fie că vine de la supermarket, fie că e primită de la vreo rudă din străinătate, cu logo-uri exotice.

Un fenomen cu rădăcini adânci

Obiceiul are rădăcini istorice și emoționale. În anii ’80, când pungile de plastic cu imprimeuri occidentale ajungeau rar pe la noi, fiecare bucată era tratată ca o comoară. A fi văzut cu o pungă „Adidas” sau „Coca-Cola” era un mic triumf social. De-a lungul anilor, acest reflex s-a transformat într-o artă a colecționării.

Astăzi, sacoșa cu sacoșe adună nu doar pungi de plastic, ci și povești. „Pe asta am luat-o din Italia, în 2002, când am fost prima dată la Roma. Și uite, încă ține!”, povestește cu mândrie Ion Dimofte, soțul Mariei.

Filosofia „bag în sacoșă” e mai profundă decât pare. Nu e doar despre reciclare sau economie; e despre siguranță și organizare. Pungile sunt versatile: transportă cumpărături, protejează pantofii de praf, devin saci de gunoi sau chiar apărători împotriva ploii când umbrela lipsește.

„Dacă nu ai o sacoșă la îndemână, ești pierdut. Știi cât de des uit să iau sacoșa mare când merg la cumpărături? Și ghici ce salvează situația? Una dintre pungile pe care le țin în geantă”, spune Rada, o tânără corporatistă. Psihologii sugerează că această practică ar putea fi o formă de „reciclare personală”. „Pungile de plastic ne oferă un sentiment de control asupra resurselor noastre.De asemenea, reflectă nevoia noastră de a avea mereu un plan de rezervă, un simbol al adaptabilității”, explică dr. Oana Munteanu.

În mod ironic, obsesia noastră pentru pungile de plastic reutilizate este o dovadă de sustenabilitate involuntară. În timp ce multe țări încearcă să reducă utilizarea plasticului, românul găsește deja o metodă de prelungire a vieții acestui obiect controversat.

Mai nou, sacoșa cu sacoșe primește competiție din partea pungilor biodegradabile sau a celor din pânză. Totuși, aceste alternative nu vor înlocui prea curând „relicvele” din plastic. „Biodegradabilele se rup prea repede! Păi cum să car eu cartofii cu așa ceva?”, râde Maria Dimofte. Dar există și o eficiență practică în toată această poveste. „Când vine vremea să duci gunoiul sau să împachetezi ceva, ce faci? Scoți punga din sacoșă! Așa am învățat de la mama mea, care ținea pungile într-o pungă și făcea ordine o dată pe lună”, Maria Dimofte.

O cronică de familie

De la o simplă pungă de plastic la un obicei moștenit din generație în generație, sacoșa cu sacoșe este, în esență, o metaforă pentru felul în care românii își gestionează resursele, adaptându-se mereu cu creativitate.

„Când eram copil, mama mea avea și ea o sacoșă cu sacoșe. Acum am și eu una, ba chiar mai mare!”, spune cu umor Ana, o tânără mamă. „Și cine știe, poate când va crește fiul meu, va păstra tradiția”.

După cum se vede, sacoșa cu sacoșe este mai mult decât o colecție de pungi. „Este o dovadă a tenacității, a umorului și a moștenirii noastre culturale. Așadar, data viitoare când te uiți în dulap și vezi sacoșa cu sacoșe, nu te gândi doar la plastic. Gândește-te la istorie, la povești și la spiritul gospodar al românului”, râde dr Oana Munteanu.

Această filosofie a pungii bine împachetate transcende utilitatea: ea devine o amprentă culturală. Într-o țară care a trecut prin perioade de lipsuri și austeritate, sacoșa reutilizabilă a fost un simbol al adaptabilității. Fie că era o pungă de plastic rezistentă de la primul hipermarket din oraș sau o sacoșă de hârtie purtată cu grijă de la cofetărie, pungile erau rare, prețioase și niciodată aruncate.

În zilele noastre, sacoșa cu sacoșe s-a transformat într-un totem urban. Este o demonstrație de ecologie personală, dar și o justificare subtilă a colecției de acasă.

Maura ANGHEL

Când reciclăm, dar nu chiar reciclăm

În spatele acestui fenomen se află un paradox fascinant. Deși sacoșa cu sacoșe pare un gest eco-conștient, realitatea este alta: multe dintre pungile păstrate rămân doar atât – păstrate. Astfel, sacoșa devine un obiect de colecție, o capsulă a timpului, mai degrabă decât un instrument util.

Generația „bag în sacoșă” pare să trăiască într-o eternă dilemă: să strângă sau să renunțe? Cu legislații mai stricte împotriva plasticului și o tendință globală spre alternative sustenabile, „sacoșele cu sacoșe” ar putea deveni, într-o bună zi, relicve ale trecutului, dar până atunci rămân într-un colț al casei, ca o mică dovadă a creativității și a obsesiei noastre de a păstra totul, doar în caz că...