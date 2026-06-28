Salariul minim crește de la 1 iulie! Cât va fi salariul net și cine beneficiază

Începând cu 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei, potrivit hotărârii aprobate de Guvern. Majorarea de 275 de lei brut, echivalentă cu o creștere de 6,8%, va aduce pentru angajații plătiți la nivelul salariului minim aproximativ 125 de lei în plus la salariul net lunar. La nivelul județului Iași, aproximativ 60.000 de angajați (circa o treime din totalul salariaților din economia locală) primesc salariul minim.

Angajații care beneficiază de facilitatea fiscală privind suma neimpozabilă de 200 de lei vor continua să profite de acest avantaj, astfel încât salariul minim net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei.

De la 1 iulie, tariful minim orar va fi de 25,949 lei pentru un program complet de lucru de 166,667 ore pe lună.

Peste 1,75 milioane de angajați vor beneficia de majorare

Guvernul estimează că măsura va avea un impact mult mai mare decât în prezent. Dacă în acest moment aproximativ 831.000 de salariați sunt remunerați cu salariul minim, după aplicarea noii valori peste 1,75 milioane de angajați vor beneficia de majorare.

Creșterea salariului minim înseamnă un salariu minim brut de 4.325 lei, cu o creștere brută de 275 lei. Salariu minim net estimate este de 2.699 lei (în condițiile aplicării facilității fiscale de 200 de lei), majorarea netă fiind de aproximativ 125 lei pe lună.

Economiștii arată că majorarea salariului minim produce efecte atât pentru angajați, cât și pentru angajatori.

Pe de o parte, veniturile mai mari ale persoanelor cu salarii reduse stimulează consumul, deoarece cea mai mare parte a banilor este cheltuită imediat pe produse și servicii. În același timp, măsura poate contribui la reducerea sărăciei și la creșterea nivelului de trai.

Pe de altă parte, firmele – în special întreprinderile mici și cele cu marje reduse de profit – vor suporta costuri salariale mai ridicate. Pentru unele companii, acest lucru poate însemna presiuni financiare suplimentare, reducerea investițiilor sau chiar restructurări de personal.

Cum se calculează salariul minim net

Salariul net reprezintă suma încasată efectiv de angajat după reținerea contribuțiilor obligatorii și a impozitului pe venit.

Din salariul brut se rețin contribuția la pensii (CAS) – 25%, contribuția la sănătate (CASS) – 10%, impozitul pe venit – 10%, aplicat bazei impozabile după deducerea contribuțiilor și a facilităților fiscale prevăzute de lege.

Diferența dintre salariul brut și cel net este reprezentată de aceste contribuții, la care se adaugă contribuția asiguratorie pentru muncă suportată de angajator. Astfel, deși angajatul primește aproximativ 125 de lei în plus în fiecare lună, costul total suportat de angajator este mai mare decât această sumă.

Daniel BACIU